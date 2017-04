Las oposiciones de Educación empezarán el 24 de junio, igual que en Madrid y Andalucía

Los exámenes para lograr alguna de las 1.043 plazas de profesor no universitario en Galicia comenzarán el 24 de junio, festividad de San Juan, el mismo día que celebrarán pruebas similares Madrid y Andalucía, lo que imposibilitará que un mismo aspirante busque plaza en las tres autonomías. Las pruebas en Galicia no concluirán más allá del 25 del mes siguiente, cuando se conmemora precisamente el día de la comunidad.



La Xunta aprobó ayer la convocatoria de su oferta pública de empleo en educación seis días después de que el Gobierno central utilizase un decreto para esquivar la falta de presupuestos generales para este año y así permitir la realización de las pruebas en verano y, por tanto, garantizar la llegada de los docentes a las aulas cuando en septiembre arranque el nuevo curso lectivo 2017-18.



"Somos la primera comunidad que saca la OPE tras el real decreto del pasado viernes", explicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de la reunión semanal de su equipo. Destacó también que cuenta ahora con "garantías" jurídicas tras la cobertura legal aplicada por el Gobierno, que había paralizado la oferta ante la falta de presupuestos. Feijóo incluso condicionó la convocatoria de plazas al apoyo de la oposición a las cuentas de Rajoy como única fórmula posible, aunque finalmente el Ejecutivo solventó el trámite por decreto.



Contra el "efecto llamada"



La orden que maneja la Consellería de Educación incluye el inicio de las pruebas el día de San Juan -24 de junio- coincidiendo con las comunidades de Andalucía y Madrid. No se trata de una casualidad, sino que responde a una negociación entre las autonomías para evitar el efecto llamada en sus pruebas si se realizan en diferentes días y el consiguiente aumento de la carga de exámenes y necesidad de espacio. En los últimos años la cifra de aspirantes a los puestos de docentes en Galicia oscilaron entre los 18.000 y los 21.000 opositores, por lo que los sindicatos creen que se repetirá una asistencia similar.



En ese contingente se incluirán posiblemente los 3.500 interinos que ya están obligados a examinarse si salen a concurso plazas de su especialidad. La fórmula del concurso-oposición que aplicará la Xunta -en la que puntúan las pruebas, pero también la experiencia impartiendo clases- atraerá a la mayoría de ellos.



La publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que abre el proceso se producirá previsiblemente después de Semana Santa, pues es norma que este tipo de anuncios no superen este trámite en período vacacional. Según las fuentes consultadas, se baraja el día 17 como fecha elegida. El año pasado, la orden de convocatoria se publicó el 19 de abril.



Los exámenes se realizarán en todas las ciudades de Galicia salvo Ferrol y permitirán elevar la actual plantilla de profesores no universitarios, que en Galicia alcanza los 30.269 efectivos.



Para el nuevo curso la Xunta convocará 540 plazas de secundaria, 80 de profesores técnicos de Formación Profesional, 400 de maestros y 23 de profesores de música y artes escénicas.



La oferta de empleo público en sanidad también fue citada por Feijóo durante la rueda de prensa posterior al Consello. Pero en ese punto se limitó a reiterar la intención de la Xunta, condicionada a la aprobación de las cuentas generales que este martes presentó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.



"Garantizaremos el máximo de ofertas públicas de empleo", insistió Feijóo. "Si aprueban la Ley de Presupuestos, lo que es fundamental porque el resto de ofertas públicas [al margen de educación] se rige por esa ley, la oferta de sanidad sería de 1.600 plazas", prometió, si bien el proyecto presupuestario mantiene la tasa de reposición -las plazas vacantes que pueden cubrirse- en el 100%, igual que el año pasado y la misma que se permitirá este ejercicio para educación. Si no hay cambios en la tramitación, Galicia solo podría sacar a concurso alrededor de 800 plazas y no 1.600, que son las mismas convocadas entre 2012 y 2016.



Menos eventuales



Feijóo también dio por cerrado el plan de estabilidad que la Consellería de Sanidade firmará hoy con los sindicatos para reducir la eventualidad en la primera del 8% al 5%. "Iremos disminuyendo los contratos temporales para crear plazas", destacó.



El objetivo del Ejecutivo pasa por consolidar 800 plazas eventuales en fijas. Desde abril ya ha convertido a 438 contratados temporales en interinos, pendientes de superar un examen para certificar su puesto. En el segundo semestre del año repetirán acción con otras 200 y dejarán 200 más para el próximo año, según adelantó Feijóo.



El presidente autonómico también destacó que Galicia ya cumple con el 8% de eventualidad que el Gobierno central quiere alcanzar mediante un pacto sindical. "Nosotros seremos más ambiciosos", sostuvo ante la prensa.



Por otro lado, la Xunta también incorporará la tramitación electrónica de la provisión de puestos de jefatura y coordinador o personal directivo del Servizo Galego de Saúde (Sergas).



En el terreno educativo, Feijóo también respondió a la denuncia de "inseguridad jurídica" en las pruebas de acceso a la universidad realizada por la Valedora do Pobo. El titular de la Xunta respetó el trabajo de la institución, pero aseguró que su Gobierno tiene "respuesta para todas las dudas". "Los alumnos sabrán de qué materia se examinarán y cómo se ponderará cada materia", añadió.