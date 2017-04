La Audiencia de Lugo desestima la petición de Besteiro de apartar a De Lara de su caso

La Audiencia Provincial de Lugo desestimó la demanda de recusación planteada por el exsecretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro. investigado en el caso Garañón y en la operación Pulpo, contra la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes.



La magistrada investiga a Besteiro por un total de diez delitos. Cuatro de ellos relacionados con presuntas irregularidades en la concesión de licencia municipal para construir una urbanización en una zona verde de Lugo cuando éste era concejal. Y otros seis, en el marco de la operación Pulpo, una investigación centrada en la Diputación de Lugo sobre adjudicaciones ilícitas para favorecer a determinados grupos empresariales, la concesión fraudulenta de subvenciones o el pago irregular de importantes cantidades de dinero para asistencia médica, viajes o comida. A consecuencia de estas diez imputaciones, Besteiro se vio forzado a dimitir como secretario xeral del PSdeG.



El letrado del exlíder socialista pidió, sin embargo, la recusación de la juez por supuesta "falta de imparcialidad" en la causa.



Según el auto de la Audiencia Nacional, que se dio a conocer ayer, los supuestos en que basa el recurso presentado por el abogado de Besteiro se elaboran, a juicio del tribunal, "de manera especulativa, pretendiendo reconducirlos de manera artificiosa a las causas que taxativamente recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo las sospechas jurídicamente irrelevantes".



En este sentido, el fallo de la Audiencia Provincial sobre el recurso presentado el 29 de diciembre de 2015 y ampliado en abril de 2016 por la defensa de Besteiro, desestima la recusación instada.



Así, los magistrados explican que el "sustrato que abarca ambos escritos en los que promueve la recusación, se funda en la falta de objetividad de la magistrada instructora".



"Desde la óptica constitucional, para que, en garantía de la imparcialidad, un juez pueda ser apartado del conocimiento de un asunto concreto, es siempre preciso que existan dudas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que hagan posible afirmar fundadamente que el juez no es ajeno a la causa o permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en la Ley, sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento jurídico", recuerdan.



"Pero los supuestos en que basa el letrado esta falta de imparcialidad se elaboran de manera especulativa", según argumentan.



De este modo, la Audiencia de Lugo rebate las tres causas alegadas en el incidente de recusación presentado: ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes; amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes, o tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.



Sobre esos supuestos, la resolución judicial alude a una "comunicación epistolar entre letrado (de Besteiro) y magistrada que concluyó, tal y como refiere el letrado, en un enfrentamiento entre ambos".



Los magistrados concluyen al respecto que "esa supuesta enemistad de la señora instructora para con el promovente, y por ende, su defendido, no puede derivarse de actos de la autoridad judicial que sean expresión más o menos acertada de resoluciones adoptadas en el legítimo ejercicio de sus funciones".



Añaden, además, en la resolución que "ningún beneficio alega el promovente, salvo el hecho de que la magistrada esté casada con una persona afiliada a un partido político diferente al del señor Gómez Besteiro, argumento que resulta ciertamente muy poco consistente".