La Xunta, "relativamente contenta" y los agentes sociales exigen más fondos

La Xunta se mostró ayer "relativamente contenta, satisfecha" con la inversión que el Gobierno central destina a Galicia (924 millones de euros) y valoró el "interés especial" del Gobierno central en la comunidad. Sin embargo, los agentes sociales y la oposición lamentaron el recorte de 440 millones e instaron al Ejecutivo de Feijóo a movilizarse para arrancar más fondos para la comunidad.



El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, hizo una valoración "positiva", aseguró que es lo que Galicia "se merece" , y restó trascendencia al recorte del 32%, pues, según su explicación, no hay que comparar las cifras de las Cuentas de 2017 con el Presupuesto inicial de 2016, sino con el nivel de ejecución del año pasado, y al confrontar así Galicia sale bien parada. Puede haber "una caída en términos de créditos" pero no en ejecución, remarcó Valeriano Martínez. "Estamos cómodos siempre que se manifieste este nivel de ejecución", agregó, es decir, si este año el Gobierno invierte en Galicia el 100% de lo presupuestado, no como el año pasado, cuando la ejecución fue especialmente baja, por su el bloqueo político.



Para el titular de Facenda, la inversión estatal "permitirá avanzar en la consecución del objetivo de la llegada del AVE en el año 2019". Además expuso, según sus datos, que Galicia será la segunda Comunidad en términos de inversión per cápita y la cuarta en términos absolutos. También valoró que mientras Galicia representa menos del 6 por ciento de la población de España, la inversión que recibe está por encima del 8 por ciento. El conselleiro remarcó que la inversión por habitante en Galicia es de 335 euros, frente a los 140 de Cataluña.



Una interpretación muy distinta es la que ofrecieron ayer los agentes sociales y la oposición. Jorge Cebreiros, el presidente de los empresarios de Pontevedra, consideró que un recorte de 440 millones en inversiones es una "muy mala noticia" para Galicia, "una comunidad tan necesitada de infraestructuras", pero apuntó que "siempre hay margen para pelear más fondos para la comunidad" y animó a la Xunta a intentarlo. "Me consta que lo está haciendo, pero el problema es que Galicia no está sentada en la mesa de negociación; los empresarios de Pontevedra ayudaremos en lo que podamos", declaró Cebreiros.



El secretario xeral de UGT en Galicia, José Antonio Gómez, exigió a la Xunta que "muestre su peso político" para frenar el recorte de inversiones, pues el riesgo de la rebaja de fondos es que "Galicia vuelva a perder el tren de la competitividad". "Es preocupante que el Gobierno de Feijóo se conforme con el reparto del Estado. Le hace un flaco favor a Galicia, si en vez de defender los intereses de su tierra, se alía con su partido", lamentó.



Por su parte el máximo responsable de CCOO en Galicia, José Manuel Sánchez Aguión, criticó a la Xunta por "sumisa". "Está para defender los intereses de Galicia, no de su partido hermano", afirmó, y advirtió de que si se aminora la inversión, Galicia tardará más años en converger con España y Europa. "Paro esto, no queremos Gobiernos amigos", agregó.



La oposición también fue muy crítica con el trato que recibe la comunidad gallega en las cuentas estatales de este año. El portavoz de Economía de En Marea, Manuel Lago, denunció el "maltrato" que suponen, pues la inversión retrocede "en números cercanos a los años 90".



Por su parte, la coordinadora de los socialistas gallegos en las Cortes, Pilar Cancela, reprochó el "ninguneo histórico" que representan. "Son una absoluta tomadura de pelo y demuestran el nulo peso político de Feijóo", aseveró.



La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, denunció "el agravio, la discriminación" que sufre Galicia en las Cuentas estatales y recriminó a Feijóo su "sumisión", pese a "bofetada de Rajoy a los gallegos".