La Valedora investiga de oficio la "inseguridad jurídica" con la que 10.000 alumnos afrontan la nueva selectividad

La Valedora do Pobo acaba de anunciar que ha abierto una investigación de oficio ante la Consellería de Educación para que el departamento dirigido por Román Rodríguez "aclare aspectos sobre la futura prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad" (ahora llamada ABAU), sustituta de la antigua selectividad, que realizarán, apunta Milagros Otero en un comunicado emitido por la institución, "unos 10.000 alumnos" de la comunidad entre los días 7 y 9 de junio.

Así, según un comunicado, la publicación el 27 de marzo de la resolución administrativa con las instrucciones para la realización de la prueba "introdujo elementos que, tal y como pudo conocer la valedoría, pueden estar vulnerando los derechos académicos de los estudiantes e incluso cuestionar la seguridad jurídica del proceso".

Entre otras "preocupaciones", apunta la que guarda relación "con la proximidad de la convocatoria y el desconocimiento hasta ahora de los detalles de su realización material".

Para Milagros Otero, los actos administrativos desarrollados "apenas unas semanas antes" de la realización de la prueba suponen un "importante impacto" en los destinatarios. Según recoge en la nota de prensa difundida, "tal y como le trasladaron a los afectados, se aguardaban medidas transitorias que perjudicasen lo menos posible al alumnado".

Entre los elementos que introduce la resolución y que considera "contradictorios" y que desgrana en el comunicado, la Valedora subraya las previsiones para la exención de Lingua Galega e Literatura en la prueba. Según apunta, la actual resolución limita esta opción a los alumnos exentos en el segundo curso de Bachilerato, "cuando una orden en vigor", apostilla, en concreto del 24 de marzo de 2011, "incluye a los bachilleres que estuvieran fuera de Galicia o exentos en alguno de los dos cursos de Bachillerato".



Segundo de Bachillerato



Además, la resolución de Educación, apunta, "tampoco aclara la situación del alumnado que repitió el segundo curso de Bachillerato, estando matriculado solamente de las materias que no superó". Según la Valedora, "no queda claro si este alumnado tiene la obligación de presentarse a las ABAU para acceder a la universidad". De ser ese el caso, apostilla, "tendrían que examinarse de materias generales de carácter troncal que no cursaron en sus respectivos planes de estudios al amparo de la LOE".

Añade además otro grupo de alumnos que afrontarían las pruebas venideras con "incertidumbre". En este caso estaría integrado por aquellos que habiendo finalizado el Bachillerato en el curso pasado "no se presentaron o no superaron la selectividad", sostiene. Las previsiones conocidas, apunta al respecto, declaran "exento" de evaluación a estas personas "pero no se especifica", critica, "si tienen o no posibilidad de mejorar su nota presetándose a las materias en la parte obligatoria o voluntaria" de las pruebas.

La Valedora finalmente ve "contrario a principios básicos del ordenamiento" que, "con un escaso margen de dos meses", se estén "modificando los parámetros de ponderación de las materias evaluables a las que puede presentarse el alumnado con carácter voluntario. Muchos alumnos, explica, eligieron ya en primer curso de Bachillerato las asignaturas que le interesaban, dice, "en función de su orientación universitaria". Estas ponderaciones, recalca, "aún están pendientes de aprobación por los respectivos consellos de goberno del SUG".