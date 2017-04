El fiscal pide dos años de prisión para el hombre que tiró un huevo a Gonzalo Pérez Jácome

El fiscal pide dos años de prisión para Roberto R., el hombre que en abril de 2015 estrelló un huevo contra la cara del portavoz de Democracia Ourensana (D.O.), Gonzalo Pérez Jácome, a la salida del Ayuntamiento, y que fue juzgado ayer por un presunto delito de agresión contra la autoridad a pesar de no haberse presentado en la sala.



El hombre estaba citado para las 10,15 horas en el Juzgado de instrucción número 2 de Ourense, pero finalmente no acudió al juicio aprovechando que la ley no exige que esté presente si la pena solicitada no supera los dos años de cárcel.



Los hechos tuvieron lugar el 10 de abril de 2015. En la Plaza Mayor de Ourense un hombre se le acercó, le dio con un huevo en la cara y huyó. Pérez Jácome persiguió a su agresor por varias calles y tras alcanzarlo solicitó la ayuda de la Policía Local.