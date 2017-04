Feijóo evita reprochar el "recortazo" que denuncia la oposición en las cuentas y dedicará 110 millones a dependencia

Pese a la insistencia del BNG, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, evitó esta mañana lamentar el recorte de fondos para Galicia en los presupuestos anuales, que suman 440 millones de euros menos que el ejercicio pasado. A pesar de ello, el titular autonómico anunció una inminente reforma del techo de gasto propio para incorporar 110 millones de euros y poder contribuir a atender a entre 40.000 y 60.000 dependientes que se encuentran en lista de espera durante los cuatro años de legislatura.



La sesión de control al presidente se produjo esta mañana un día después de conocerse la caída en la asignación estatal a Galicia. La nacionalista Ana Pontón colocó a Feijóo ante la tesitura de condenar el "mayor recortazo de este siglo" –del 32%- mediante una declaración institucional de la Cámara. "Digámosle a Rajoy que no aceptamos ese recortazo ni un presupuesto que discrimina con claridad a Galicia y no atiende unas necesidades que van más allá de tener el AVE en 2020 o 2021", espetó.



Feijóo tiró de argumentario para contrarrestar el desplome de gasto en la comunidad, diez puntos por encima de la media estatal, y asegurar que Galicia recibirá el 11% de fondos frente al "objetivo del BNG cuando estaba en Madrid, que era lograr el 8%" cuando gobernaba el socialista Zapatero.



La intensidad subió en el pulso del presidente de la Xunta con el portavoz de En Marea, Luís Villares, que se refirió a una reciente entrevista en la que el primero reconocía que todos los partidos habían usado "zonas grises" para financiarse. Sus dardos sobre los casos Bárcenas o Gürtel fueron la antesala para preguntar a Feijóo por la escasa presupuestación de transferencias estatales.



En su réplica, Feijóo reconoció que solo habían incluido en sus cuentas 80 millones de euros porque no tenían la seguridad de obtener los 247 que finalmente lograrán. De esa cifra, 50 irán a subir un 1% los sueldos públicos. Otros 110 irán a dependencia. "Me comprometo que 60.000 dependientes sean atendidos este año", proclamó, si bien más tarde los servicios de comunicación de la Xunta matizaron que se refería a toda la legislatura.



El presidente de la Xunta volvió a aprovechar para arremeter contra la división interna de En Marea tras la ruptura del bloque hasta ahora central por la elección de Villares como portavoz orgánico gracias a los dos sectores minoritarios. "Nos avergonzamos como gallegos de que esté todos los días ese lío brutal en los medios", espetó.



A pesar del tono mucho más moderado en su cara a cara con el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, Feijóo dejó otra perla contra sus rivales. "Salvo usted y algún otro en la bancada del PSOE, no saben lo que es el Instituto Nacional de Estadística", lanzó al socialista Abel Losada.



Leiceaga pidió a Feijóo exprimir la capacidad de endeudamiento de Galicia con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica para obtener 60 millones a interés cero que servirían para mejorar la atención de los dependientes y elevar la cuantía de la Risga. El presidente de la Xunta desechó esa opción.