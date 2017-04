La Xunta "relativamente contenta" con los presupuestos del Estado para Galicia

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha sostenido hoy que en la Xunta están "relativamente contentos" con la partida de los Presupuestos Generales del Estado para Galicia, en cuanto a la "ejecución prevista" ya que permitirán avanzar en la consecución del objetivo de la llegada del AVE en el año 2019.

Así se ha manifestado Martínez en declaraciones a los medios, tras conocerse el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 presentados este martes en el Congreso, y en los que se ha avanzado que Galicia recibirá 924,64 millones, lo que supone una rebaja de en torno al 33%, respecto al pasado año en el que las cuentas reflejaban 1.363 millones para la Comunidad.

En este sentido, el conselleiro ha insistido en que puede haber "una caída en términos de créditos" pero no en ejecución, por lo que no se trata de una caída que se pueda trasladar a términos prácticos, "no es la constancia que nosotros tenemos en estos momentos". Por lo tanto -ha dicho- hay que adecuar el parámetro de crédito a la inversión que ya es de ejecución, "por lo tanto estamos cómodos siempre que se manifieste este nivel de ejecución". De este modo, el titular de Facenda ha incidido en que en términos de ejecución prevista, en el Ejecutivo gallego "estamos relativamente contentos".

Valeriano Martínez se ha referido, en concreto, a las partidas correspondientes al Ministerio de Fomento, de las que se desgrana que Galicia es la segunda Comunidad en términos de inversión per cápita y la cuarta en términos absolutos, con 933 millones de euros en términos de inversión.

Esta cuantía blinda partidas muy importantes que "permitirán seguir avanzando en la consecución del gran objetivo del AVE", garantizado su llegada a Galicia en el tercer trimestre de 2019, "como así está comprometido". La inversión de este departamento, "una vez más, corrobora", según el conselleiro, el "interés especial" del Gobierno central en Galicia.

Ha valorado así que mientras Galicia representa menos del 6 por ciento de la población de España, la inversión que recibe por parte de este departamento ministerial está por encima del 8 por ciento. La inversión de estos 933 millones significa 335 euros por habitante cuando en otras Comunidades se recibe mucho menos, como el caso de Cataluña -ha dicho- puesto que recibirán 140 euros por habitante. "Los primeros datos que comenzamos a conocer van en la línea" que se esperaba, garantizando el nivel de inversión que Galicia tiene acordado y "que merece". Por todo ello, el titular de Facenda ha manifestado su "contextualización positiva" al respecto.