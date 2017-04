Leiceaga no ve "alternativas mejores" a que la gestora siga hasta el Congreso del PSOE

El portavoz parlamentario del PSdeG insiste en su defensa de no realizar cambios en la gestora del partido en Galicia hasta que se celebre el congreso autonómico, ya que, pese a que "no es la situación óptima" no ve "que existan muchas alternativas mejores". Xoaquín Fernández Leiceaga sostuvo en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press que "la vida del partido va a girar" en torno a las primarias socialistas que tendrán lugar el 21 de mayo, con tres candidatos con "solidez" y con capacidades para "regenerar" el partido. Un proceso en el que "el papel de la gestora en Galicia tiene menos relevancia para la vida interna". Leiceaga desvincula el resultado de su papel en el Parlamento: "No hay una vinculación directa entre una cosa y otra".