Una ejecutiva "proporcional" con la diputada que abandonó AGE

La coordinadora de En Marea incluye once nombres distribuidos de forma "proporcional", destacó un Villares que también venció en ese punto en aras de la "pluralidad", al resultado de las primarias, que dejó 21 asientos para la propuesta de "Máis Alá!", 9 para "Somos quen" y 5 para "Queremos participar". Los primeros lograron seis sillas, por tres de los segundos y dos de los terceros.



Ese reparto es el que responde a la lectura sobre el papel, pero lo cierto es que Villares solo queda rodeado de sus defensores y sus socios de Anova, Marea Atlántica, Podemos o EU quedan fuera.



Miembros de esas fuerzas expresaban en privado su "frustración" y "decepción" por la fractura de su alianza con Villares y también por el papel de Beiras, que abandonó el restaurante de Santiago donde se reunió el Consello durante tres horas antes de que el portavoz compareciese ante los medios.



De "Máis Alá!" entran en la ejecutiva que dirigirá el día a día del partido, además de Villares, Victoria Esteban, Sara Torreiro, Ana María Seijas, Elena Cores y Gonzalo Rodríguez; de "Somos quen", Iria Morgade, Alfonso Diz y María Esther Duro -críticos con la dirección de su partido original, Anova-; y de "Queremos participar", Mario López Rico y Consuelo Martínez. Esta última fue diputada de AGE la pasada legislatura y provocó una crisis interna al pasarse al grupo mixto por oponerse a sus decisiones. Ambos se escindieron de Anova. Entre estas diez personas se repartirán portavocías sectoriales todavía no decididas.



Por su parte, Rafa Dopico reconoció la fractura interna: "Hoy [por ayer] se ha emprendido un camino para construir una organización diferente a la diseñada en los acuerdos de Vigo y en los acuerdos del plenario de Compostela. No representa la esencia de la unidad popular y se hace pagando un alto precio".