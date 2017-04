Los desguaces no podrán almacenar los coches más de un mes ni apilarlos

Son uno de los sectores ligados al tratamiento de residuos, peligrosos o no, y su situación ahora pasa por requisitos más duros. Los desguaces de vehículos no podrán almacenar los coches más de un mes, ni apilarlos, además de contar con los medios suficientes para separar todos sus componentes y dejarlos listos para la reutilización. Los establecimientos ya lo saben. Se lo trasladó la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio porque necesitan revisar su autorización antes del próximo 23 de julio ante las novedades que incorpora el real decreto que entró en vigor en enero sobre los vehículos al final de su vida útil.



La anterior norma que recogía el funcionamiento de este tipo de negocios, de 2002, se quedó obsoleta por la promulgación de la nueva ley nacional de residuos y suelos contaminados y las directrices comunitarias para el sector. El Ministerio de Presidencia dijo entonces que el funcionamiento del flujo de residuos procedentes de los vehículos fue "satisfactoria", pero que había aspectos que mejorar y clarificar.



Para su adaptación a Galicia, la Xunta asegura que los gestores de desguaces deberán acreditar el cumplimiento con "un proyecto de adecuación" acompañado de un cronograma para los trabajos que sean necesarios. En caso de que las instalaciones estén preparadas, bastará la presentación de una declaración responsable con la firma del técnico competente.



Junto con los límites temporales y de capacidad de almacenamiento y la colocación de las unidades, los establecimientos asumirán la tramitación de baja y el certificado de destrucción del vehículo. Medio Ambiente, en la nota divulgada ayer para "incidir en la necesidad de realizar este trámite" de renovación a los 140 gestores que actualmente hay en la comunidad, destaca la importancia de contar con los medios para retirar baterías, depósitos de gas licuado, combustibles, aceites, líquidos, fluidos y filtros.



El almacenamiento de residuos peligrosos también tendrá una fecha límite, de seis meses; los que no impliquen ningún tipo de riesgo podrán estar un máximo de dos años. Los desguaces tendrán que disponer de una zona "de reciclaje" para el resto de componentes, como vidrio, plásticos, neumáticos y textiles.



Los desguaces de vehículos generan en Galicia una media de 47.000 toneladas al año de residuos, de los que "casi un 90 % se reutiliza y valoriza".