"Los plazos son muy largos. Es desesperante"

Si Concepción Fernández habla de la lentitud del sistema es porque la ha soportado de forma demasiado reiterativa. Hija única, al igual que su marido, tuvo que ocuparse del cuidado constante de cuatro personas mayores enfermas a lo largo de los últimos 30 años. Después de ver morir a su padre en 2008, antes de que su solicitud de ayuda a la dependencia tuviera respuesta, la viguesa sufrió recientemente los plazos de espera para la valoración de su madre, de 85 años y diagnosticada de alzhéimer.



El dictamen por el que se le reconoció el grado de dependencia severa llegó al borde de los seis meses de plazo legales , un tiempo de demora que Fernández estima excesivo. Sobre todo, indica, porque el deterioro de salud suele ser más veloz que el de la burocracia administrativa: "Para casos como el de mi mamá, con una edad avanzada y una enfermedad que se complica conforme pasa el tiempo, es desesperante tener que esperar tanto".



En la actualidad, su madre tiene una plaza en el Centro de Día de Beiramar por la que paga 300 euros mensuales. Durante media jornada, Fernández puede darse el "lujo" de coger un poco de aire en rutina agoradora: "El alzhéimer es un enfermedad con la que es muy complicado convivir. Hay que estar 24 horas pendiente. A veces para hacer cosas sencillas como ir a la peluquería tengo que hacer verdaderas carambolas", lamenta.



Fernández lamenta, además, que esta pesada carga se suma a la dolorosa consciencia de que su acrificio no solo es invisibilizado sino directamente negado: "El trabajo que hago en casa no está retribuido y yo no puedo hacer otra cosa ahora mismo".