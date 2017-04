Villares contrapone la "alternativa real" de En Marea a la "ineficacia" del PP

El portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Luís Villares, ve en esta legislatura una oportunidad para que su formación se consolide como la "alternativa real a la ineficacia e inacción" del Gobierno del PP, para lo que se precisa de un discurso radical, que no necesariamente conlleva unas formas radicales, abunda.

"Estoy satisfecho con el trabajo desarrollado por En Marea; el grupo parlamentario está demostrando que es posible dibujar aquí una alternativa política para Galicia frente a la inactividad del Gobierno del PP", sostiene el ex magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Luis Villares (Lugo, 1978), en una entrevista con Efe, cinco meses después de acceder al Parlamento gallego como líder de la oposición.

Defiende asimismo los primeros meses del grupo en la Cámara gallega, en los que están demostrando que "estamos llamados a ser la alternativa en este país, y eso supone una crítica radical a lo que hizo el PP, que nos parece que es perjudicial para las mayorías sociales".

Sin embargo, esta postura no tiene por qué manifestarse con una "revuelta social" ni obliga a que las formas tengan "que dar escenificación de un rebumbio", puesto que no siempre es necesario, "hay veces que puede ser oportuno y otras que no".

"No podemos ser sólo una crítica, debemos mostrar un sistema alternativo, eso es lo que nosotros intentamos transmitir, somos una fuerza que está naciendo, entonces aún estamos en esa fase de dar a conocer nuestro proyecto, por eso hubo más apoyo al PP del que hubo a la marea el pasado septiembre, pero estoy seguro de que en el futuro no será así", reitera.

Precisamente, el tono es una de las diferencias que encuentra Villares respecto a la fuerza de la que En Marea se reivindica heredera, Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que irrumpió en la Cámara gallega con más de 200.000 votos y nueve escaños en el año 2012, cuando en Galicia se vivía un "momento de crispación" y ocupando un espacio de "ruptura" que también se demostraba en sus intervenciones en el Parlamento.

Ahora el escenario es distinto, explica, "estamos en una fase diferente, porque la estricta impugnación al PP está superada y estamos en una fase de construcción de alternativa política, radicalmente democrática y radicalmente comprometida con la justicia social".



Explicar su forma de gobernar



Para este portavoz, el modelo de En Marea tiene que evidenciarse ante la sociedad gallega como una estructura capaz de gobernar, "tiene que escenificarse como una opción con mucha firmeza y con serenidad", capaz de explicar a la gente cómo gobernaría esta fuerza política una vez llegase al Ejecutivo.

Sin embargo, la posición del PPdeG, partido mayoritario en el Parlamento gallego, dificulta en muchas ocasiones la función de los grupos de la oposición, ya que "por sistema" rechaza las propuestas de los grupos, sobre todo de En Marea, lo que "crea frustración".

"Ofrecimos varios pactos y fueron rechazados, aún en cuestiones en las que era importante llegar a acuerdos", lamenta Villares, que incide en la necesidad de modificar la normativa del Legislativo en Galicia implantando una fórmula que permita "controlar" el grado de cumplimiento por parte de la Xunta de las iniciativas que se aprueban.

Censura que el PP "presionado socialmente" en ocasiones y ante determinados asuntos que afectan a las mayorías sociales se ve en la obligación de votar de forma conjunta con la oposición, sabiendo que el Gobierno de la Xunta terminará por bloquear dichas peticiones, "ahí es frustrante, porque se debe a la falta de voluntad política del PP".



Feijóo, sumiso ante Madrid



Para Luís Villares, el principal culpable de esta situación es el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que en este inicio de legislatura está evidenciando cada día más "su enorme debilidad política", limitándose a ser "el chico de los recados" del PP estatal, "supongo que por otras aspiraciones que tendrá".

"Se demostró con la AP-9 cuando no fue capaz de convencer a su propio partido de que votase en el Congreso lo mismo que él votaba aquí, y en relación a los plazos del AVE en los que obedeció a lo que dijo el Ministro", de igual forma que ahora permite que su propio partido anuncie inversiones reales para Cataluña al tiempo que la posición de Galicia "queda absolutamente ninguneada como país".

Entonces, se pregunta el líder de En Marea: "¿Para qué nos sirve un presidente así, que es "como si no existiese en Madrid?", cierra.

Esta realidad desmonta para el diputado el discurso de estabilidad que pretende transmitir el PP gallego, porque "esa estabilidad es a la fuerza de no hacer nada y nos lo dice a diario el sector de la automoción, el del lácteo, las pequeñas y medianas empresas... no hay estrategia", asegura.

Discrepa también de la imagen de buen gestor de Núñez Feijóo que, según señala, queda desacreditada una vez se comprueban los datos, que señalan, enumera, índices alarmantes en cuanto a pobreza en la Comunidad gallega, de la misma forma que ponen de relevancia que el Ejecutivo popular no es capaz de aprovechar el crecimiento del PIB, que "no se está traduciendo en recuperación de derechos para la gente, ni en mejoras en la calidad de vida" de la ciudadanía.

Aspectos estos que, según Villares, el propio mandatario autonómico conoce y por ello actúa como un "presidente escapista" que nunca contesta a lo que se le pregunta, como demostró "el espectáculo" que elaboró el PPdeG en el Pleno del Parlamento el Día Internacional de la Mujer, atacando a la viceportavoz del grupo, Carmen Santos, para no responder a los datos sobre desigualdad de género en Galicia "porque eran demoledores".

Ironiza Villares con que quizás el papel en el que más cómodo se podría sentir el presidente de la Xunta es en el de la oposición puesto que es asiduo a utilizar su papel institucional para "hacer oposición a los gobiernos municipales" que no son de su color político.

PP contra las mareas

"La oposición que el PP no es capaz de hacer en los ayuntamientos donde gobernamos, la está intentando hacer en el Parlamento, y es curioso intentar hacer oposición gobernando", reprocha Villares, que detecta que emplean este campo para criticar a las mareas ciudadanas porque no saben cómo hacerlo en los propios municipios, "allí no tienen grupos capaces de dar discursos ni de dar lecciones de nada".

Y Villares ensalza la labor de las mareas locales, frente a la incapacidad de los populares en esas ciudades, poniendo como ejemplo Santiago, donde el PP después un mandato "absolutamente bochornoso, carece de legitimidad para explicarle a Compostela Aberta cómo hay que gobernar", o en A Coruña, donde se acreditó que "no es posible sacar adelante una alternativa a la Marea Atlántica", al igual que pasa en otros municipios como Salceda, Cangas o Manzaneda, "donde estamos también gobernando y se ve que no existe alternativa".

Por ello, advierte que uno de los principales objetivos del PP en los próximos años será derrotar a En Marea en las elecciones locales del 2019, entendiendo que el rupturismo es el enemigo a batir y representa el antagonismo, "somos los que realmente podemos poner en peligro su hegemonía".

Reconoce y censura que desde el PPdeG "van a intentar aprovechar los medios públicos con fines partidarios como ya están haciendo y con criterios sectáreos, como hicieron siempre favoreciendo a los ayuntamientos que son de su cuerda e intentando perjudicar a los que no son de su cuerda", siendo este un comportamiento "absolutamente inaceptable en términos políticos y que cesará en cuanto la marea gobierne".

En cuanto a los otros dos grupos de la oposición que conforman el arco parlamentario en Galicia (PSdeG y BNG), Villares valora la "colaboración" y el "buen clima con ambos", sabiendo que "cada uno cumple su papel", encontrando con ambos coincidencias, pero también diferencias.

Los puntos más cercanos los encuentra con sendas formaciones en el terreno de un impulso a la transparencia y la regeneración, mientras que "sentimos especialmente la distancia con el PSOE" en el debate sobre el accidente ferroviario de Angrois, ya que "nosotros creemos que tenían que haber apoyado aquí la comisión parlamentaria", concluye.