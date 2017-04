El PP no negociará con Santos por defender el tuit que vincula al PP con violencia machista

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, consideró ayer a la líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, "indigna" para la política, le pidió que dimita como diputada de En Marea y avanzó que su partido no negociará iniciativas con ella. El motivo de su postura es el tuit escrito por Santos a comienzos de mes que decía: "Hoxe todas na loita feminista. Reivindicamos que non nos asasinen señores do PPdeG. Politizades con pasividade".



En una entrevista el jueves, Santos matizó que nunca reconoció la falta de una coma en su mensaje que evitaría acusar al PP de asesino. Ayer se explicó. "Quise decir que los recortes matan, dejen de instrumentalizar el tema", pidió. En Marea salió en su defensa y recordó al PP que "no puede decidir con quién negocia".