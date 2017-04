El patrimonio de Feijóo y sus conselleiros asciende a 1,7 millones pero deben la mitad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es el que acumula el mayor patrimonio de su gabinete de Gobierno. Ningún conselleiro puede hacer sombra a los 562.341 euros en los que se valoran sus bienes y que vendrían de sumar el valor catastral de sus propiedades inmuebles (por más de 231.000 euros, a pesar de que todavía están pendientes de tasar una finca rústica cerca de Santiago y la vivienda que está construyendo en Moaña) y el resto de sus posesiones. La cantidad no solo le sitúa a la cabeza entre los integrantes del Consello de la Xunta, seguido a mucha distancia por el responsable de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, sino que además supone que ha podido recortar las deudas pendientes en casi 45.000 euros con respecto a la declaración de propiedades que realizaba en la legislatura anterior, justo hace cuatro años ahora, aunque por otro lado el valor total de sus bienes se haya rebajado en 15.000 euros.



Así lo permite constatar la declaración de la situación patrimonial de los miembros del Consello de la Xunta, que difundió ayer el Diario Oficial de Galicia y que puede complementarse con una descripción más prolija de las deudas y posesiones del propio presidente y de los conselleiros que hacen o hicieron doblete como diputados en el Parlamento, que también hizo públicas las declaraciones de bienes de sus señorías precisamente ayer. En los documentos de O Hórreo se incluyen también los seguros de vida, por ejemplo.



En total, el patrimonio, en casas, pisos, fincas, acciones... de todo el Consello de la Xunta, su presidente incluido, supera según el DOG los 1,7 millones de euros, de los que Feijóo acapara casi un tercio. No obstante, como contrapunto a esta cantidad se situarían los en torno a 910.000 euros que sumarían todos los conselleiros y Feijóo en el apartado de pasivo, es decir, lo que tienen pendiente de pagar en créditos, préstamos, deudas... Todos tienen créditos hipotecarios sin saldar, excepto la responsable de Medio Rural, Ángeles Vázquez, que está libre de deudas, o al menos no hace constar ninguna cantidad en el pasivo ni en la declaración del DOG ni en la que aparece en O Hórreo. Todo lo contrario sucede con Beatriz Mato, que lleva la cartera de Medio Ambiente: tercera en posesiones pero líder en cuentas sin saldar, con 238.000 euros pendientes.



El conselleiro con el patrimonio más elevado es el de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, con más de 181.000 euros sumados sus bienes inmuebles y de otro tipo, a la par que puede presumir de los números rojos más bajos, menos de 1.700 euros. En el lado opuesto en cuanto a traducción monetaria de bienes inmuebles u otras posesiones se situarían el titular de Política Social, José Manuel Rey Varela, y la responsable de Mar, Rosa Quintana. Los bienes de esta última están valorados en dos mil euros menos que los del exregidor de Ferrol -85.343 frente a 87.543-. En la anterior legislatura también era Quintana la que publicaba un patrimonio más modesto. Su declaración del Parlamento, de octubre, incluye dos préstamos hipotecarios. Pero ninguno de sus compañeros del Consello de la Xunta se libra de adeudar a entidades bancarias alguna cantidad para pagar inmuebles, excepto Ángeles Vázquez, aunque a Almuíña solo le faltarían 1.900 euros para saldar un préstamo que le concedieron en 1998.



Por otro lado, la Cámara gallega difundió ayer qué esconden los bolsillos de sus señorías, y lo que revela sobre los portavoces parlamentarios es que los de En Marea, Luís Villares, y BNG, Ana Pontón, son los que más dinero deben al banco al tener ambos sendos préstamos hipotecarios para la compra de una vivienda habitual. El exmagistrado adeuda unos 118.000 euros de un préstamo de 153.500 concedido en 2011 y a la líder del Bloque le faltan por pagar más de 117.000 de una hipoteca de 137.300 concedida en 2012.



Las cuentas que debe saldar el portavoz del grupo parlamentario popular en la Cámara, Pedro Puy, suponen menos de 24.000 euros de un préstamo de 1999 por 180.300. A su homólogo del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, le faltan por pagar 11.000 a la financiera de su coche comprado en 2013.



Por lo que respecta al haber, Puy declara tener dos terceras partes de una casa con finca cuyo valor catastral asciende a 133.000 euros, que se completan con más de 28.000 en cuentas y planes de pensiones, un Renault Scenic y una moto. En la declaración que publica la Cámara dice que pagó por IRPF 14.075 euros.



Por su parte Villares tiene una vivienda en Lugo valorada en 34.000 euros, además de la quinta parte de un piso, parte de algunas fincas rústicas heredadas y 18.000 euros en el banco además de un Peugeot 308. El pasado ejercicio recibió 51.167 euros por sus labores como juez y pagó más de 23.000 de IRPF.



Leiceaga declara un piso en gananciales por 114.705 euros y un dos terrenos, junto a 26.201 euros en el banco, un plan de pensiones por 12.907 y más de 14.000 en acciones. En el anterior ejercicio recibió 61.156 euros por su trabajo y pagó de IRPF 15.848. Finalmente, Ana Pontón declara un piso y garaje en Santiago por 85.837 euros, casi 22.000 en su cuenta, mil en acciones y dos coches.