Caballero, descontento con el trato a los municipios

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, reunirá de urgencia el jueves a la Junta de Gobierno de la Femp para "posicionarse" ante la sospecha de que el Gobierno de España no permitirá a las entidades locales reinvertir su superávit.



El regidor olívico defendió ayer que en 2016 los ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales tuvieron un superávit de algo más de 7.000 millones de euros, y que gracias a la eficiencia de estas entidades, España pudo cumplir los requerimientos europeos de déficit. "Pero demandamos que esos 7.000 millones sean gastados por las corporaciones locales en cada una de las ciudades en las que se generó el ahorro", incidió, y apuntó que lo que conoce de los presupuestos de 2017 no va en ese camino.



Según Caballero, el Gobierno "empieza a premiar a incumplidores y a castigar a cumplidores, y esto no es lo que se nos dijo, ni está en la lógica de la eficiencia. Nos dijeron que podíamos usar el ahorro en favor de los ciudadanos, y se prima a las comunidades incumplidoras", sentenció.