Almuiña avisa de que se gasta "muchísimo" en sanidad por falta de hábitos saludables

La Consellería de Sanidade se lleva la mitad de los presupuestos de la Xunta. Ese dato no solo refleja, a juicio su responsable, Jesús Vázquez Almuiña, que la "implicación" del Ejecutivo autonómico con la sanidad "es total", sino también el elevado gasto que el departamento debe afrontar. Y una de las razones, advirtió ayer en Santiago, es por la falta de prevención.



Así lo señaló en su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Galicia, en la capital gallega, donde indicó que "a veces nos gastamos muchísimo dinero en tratamientos a los que no tendríamos que llegar con hábitos saludables", por lo que se mostró convencido de que es "importante" que los profesionales sanitarios fomenten la prevención. Y "que la transmitamos a la población; tenemos que pedirle a la población que nos haga un poco de caso", añadió.



En esa línea, ve relevante reforzar la prevención -que en la actualidad supone uno de cada diez euros de inversión de Sanidade- y dedicarle más recursos, así como a informar a los ciudadanos, lo que enmarcó en un llamamiento en pro de la sostenibilidad del sistema de salud público.



Otros retos que afronta la sanidad pública serían el demográfico o el aumento del consumo de alcohol y drogas por parte de los jóvenes. Además, y pese a que destacó cómo las cifras colocan al sistema gallego "muy por encima de los valores medios" en Europa en esperanza de vida, mortalidad infantil o mortalidad evitable, admitió la necesidad de acortar tiempos de espera en operaciones o consultas con especialistas, recoge Efe.



Entre las mejoras que se verán en "próximas semanas o meses" está un nuevo plan de pediatría en colaboración con estos profesionales. Almuíña señaló que su objetivo es que "se perciba" una "gran asistencia", porque a veces hay "una percepción de mala atención" pese a la calidad ofrecida. Dado que la situación no es igual a cuando "había mucho niño", se busca un programa que "mejore todavíala alta calidad" del Sergas en esa área.



Por otra parte, y en alusión a la escasez de fármacos como la inyección de la meningitis B, que provocó que muchos padres acudieran a Portugal en busca de la vacuna, el titular de Sanidade se refirió en el foro a realizar una "presión a nivel de Unión Eurpea" para que las empresas farmacéuticas "tengan un compromiso de matnener un stock suficiente para atender a la población". No obstante, insistió en quecon la meningitis B "ha habido una alarma social injustificada que ha cogido por sorpresa a la farmacéutica que produce estas vacunas".



Preguntado por los dos altos cargos del Sergas imputados por supuseto homicio imprudente en el tratamiento de pacientes con hepatitis C, defendió de nuevo su trabajo "para que se accediera a los fármacos con seguridad". El Sergas "es uno de los servicios de salud que más pacientes trató en España", recordó, y sostuvo que el Sergas cuenta con "magníficos profesionales".