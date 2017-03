La Xunta prohíbe en toda la comunidad los circos que usen animales salvajes

La Xunta se ha marcado como objetivo que Galicia sea "una comunidad libre de abandono de animales" y que tenga una de las legislaciones más avanzadas de la UE a favor de la protección y bienestar de las mascotas. Y para ello dio luz verde ayer a una nueva ley que, entre otras novedades, prohibirá los circos con animales salvajes, un veto que ya aplicaban hasta la fecha setenta ayuntamientos y que ahora se extenderá a todo el territorio gallego. No habrá ningún cambio, sin embargo, relacionado con las corridas de toros en Galicia, que podrán seguir celebrándose como hasta ahora.



Aunque la nueva Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía no endurece las sanciones recogidas en la anterior norma -y seguirán oscilando entre los 100 a los 30.000 euros-, sí reconoce nuevas obligaciones a los propietarios de mascotas. Así los dueños no podrán sacrificar animales domésticos por su cuenta. El sacrificio de la mascota deberá ser siempre prescrita y efectuada por el veterinario.



Además se tipifica como infracción grave no solo el maltrato físico sino también someter a los animales a falta de condiciones higiénicas y sanitarias. Se prohibirán "todo tipo de herramientas que impidan o limitan la movilidad de un animal y le produzcan daños o sufrimientos" y el uso de cadenas deberá adaptarse al tipo de perro.



No se podrán mutilar a los animales por razones estéticas, es decir, estará castigado cortar las orejas y los rabos a los perros. Los dueños de canes potencialmente peligrosos ya no tendrán que solicitar una licencia municipal por cada animal, sino una por propietario.