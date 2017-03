Las titulaciones relacionadas con áreas estratégicas no exigirán mínimo de matriculados

Un decreto autonómico establece que las carreras universitarias no podrán tener menos de 50 alumnos de nuevo ingreso en los campus centrales y 45 en los periféricos, con matices si los grados compartan 90 créditos en 1º y 2º. No obstante, hay excepciones a la regla y desde ayer son oficiales, dado que la Consellería de Educación publicó en el Diario Oficial de Galicia los criterios para declarar una titulación como "singular" y eximirla de esta norma.



Así, como ya avanzó el acuerdo de principios de universidades y Xunta para abordar la reforma del mapa de grados, entre los requisitos para que un grado sea singular está el ser "imprescindible" para formar recursos humanos especializados para cubrir las necesidades del sistema educativo no universitario o tener una "estricta vinculación con la especialización" de su campus o con sectores estratégicos para la Xunta. Aparte estarían los estudios de lengua gallega.



Si en tres cursos no se llega a los mínimos, hay que elaborar un plan de viabilidad -en Galicia lo necesitaron un total de 23 grados, 8 de Vigo- y se puede pedir declarar singular.