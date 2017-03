Sesión circense con polémica en A Estrada

Pese a la oposición de animalistas y del Concello de A Estrada a la celebración de un espectáculo con animales, Circo de Vienna Roller ofreció ayer por la tarde, según lo previsto, la primera de las funciones programadas hasta el domingo en la localidad. Lo hizo a pesar de que, según el concello, carece de autorización municipal de actividad al no haber presentado toda la documentación exigida por el Concello y de que A Estrada está declarado municipio libre de espectáculos circenses con animales. En el circo, se exhiben 7 cocodrilos y 7 serpientes.



El dueño del circo defiende que envió toda la documentación requerida cuando acudió al Concello para pedir permiso para instalarse. También expone que le advirtieron de que no tenía permiso para establecerse en un terreno público, pero que no habría oposición si operaba desde una finca privada, y así decidió montar el espectáculo en un terreno particular.



El Concello advirtió ayer al circo de que sin la documentación que faltaba no podía comenzarse a ejercer la actividad. "Aunque estén en un recinto privado tienen que tener licencia municipal de actividad", insistía el alcalde a última hora de la mañana de ayer."No pasa nada, hasta que pasa", decía sobre el riesgo de que pudiese producirse cualquier incidente en un espectáculo con público sin licencia. "Si hace la actividad es bajo su responsabildidad", sentenciaba.



Maximiliano Rossi, uno de los responsables del circo y entrenador de los cocodrilos lamentaba la polémica: "Toda España me está diciento que esto es una vergüenza".