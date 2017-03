El Sergas hará interinos a partir del 1 de abril a 438 trabajadores temporales

El Sergas ha puesto sobre la mesa la cifra definitiva de trabajadores temporales que pretende estabilizar en su plantilla entre este año y el que viene y serán 838. Los primeros que se beneficiarán serán 438 empleados con nombramientos para la cobertura de servicios determinados que atienden actividad ordinaria y habitual durante un período igual o superior a un año. En estos casos, los contratos pasarán a ser nombramientos de interinos a partir del 1 de abril. Los sindicatos explican que los nombramientos se efectuarán a partir de las listas de contratación.



Por otro lado, la Consellería de Sanidade ha propuesto también hacer un análisis de los puestos cubiertos por empleados con acumulación de tareas que respondan a necesidades "de carácter permanente", lo que se traducirá en aproximadamente otros 400 nombramientos de personal interino. Estos tendrán que esperar un poco más: están previstos en torno a 200 para el segundo semestre de este año y otros 200 para el segundo semestre de 2018, según el pacto acordado ayer por Xunta y organizaciones sindicales.



Solo tres de estas organizaciones -CESM-O´Mega, Satse y CSIF- dieron ayer luz verde ayer en la mesa sectorial de Sanidade al Plan de Estabilidade del Sergas, lo que significa que seguirá adelante, mientras otras tres organizaciones sindicales mostraron su rechazo: CIG, CC OO y UGT. Fuentes de la CIG explican que no pueden dar su "visto y place" a un plan que pretende la amortización de plazas en sanidad y que deja fuera el período comprendido entre 2010 y 2012. Aseguran que preguntaron al Sergas por el censo de interinos, el de obras y servicios y el de plazas estructurales que se cubrían con plazas de acumulación de tareas pero no recibieron la información, pero sus cálculos elevan las plazas vacantes que debería contener el Plan de Estabilidade a un total de 2.652.



Uno de los flecos que quedó pendiente de delimitar tras la reunión de ayer fue cómo será el baremo en el caso de los facultativos de hospitales (no los de urgencias, en los que sí hay lista). Así, en el caso del resto del personal con contrato de obra y servicio se recurrirá a las listas de contratación, pero falta desarrollar el proceso de selección de personal licenciado sanitario facultativo especialista de área, por lo que los sindicatos prevén retraso respecto a los nombramientos de estos interinos. En el baremo que aparece en el borrador la formación se valora hasta 12 puntos y la experiencia hasta 22, pero el artículo que usa de referencia la Xunta para nombrar ese personal incluye, según sindicatos, una entrevista que valdría 30 puntos.



Por lo que respecta a los 400 nombramientos desde puestos por acumulación de tareas, sindicatos como CIG critican que no se explicitan categorías ni áreas sanitarias, por lo que es dar un "cheque en blanco" al Sergas, que abordó el plan de estabilización tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a equiparar la indemnización de los trabajadores eventuales con la de los fijos.



Por otro lado, queda pendiente negociar las bases de un procedimiento de traslados abierto y permanente, informa Sanidade.



Además, la Consellería ha confirmado que la oferta pública de empleo para este año 2017 podría alcanzar las 1.600 plazas en la sanidad pública si la normativa estatal lo permite, como había avanzado el presidente de la Xunta.