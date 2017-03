Feijóo considera "razonable" que el Gobierno invierta 4.200 millones en Cataluña

A pesar de que en más de una ocasión advirtió que no toleraría privilegios a Cataluña, el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no considera que sea un agravio a Galicia la lluvia de inversiones anunciada el pasado martes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para aplacar el desafío soberanista.En su opinión, los 4.200 millones comprometidos con esta comunidad "son una cifra razonable en relación a la población catalana y a sus necesidades de infraestructuras".



Mientras otros presidentes autonómicos como el extremeño Guillermo Fernández Vara (PSOE) ya han puesto el grito en el cielo al advertir que el plan de infraestructuras que Rajoy anunció para Cataluña supone una discriminación hacia otras comunidades, Feijóo minimiza el paquete de inversiones al señalar que son "mil millones de euros al año". Y además elogió el "acierto político y sociológico" del presidente del Gobierno de comprometer estas inversiones para "desmontar la tesis de que no se está invirtiendo en esta autonomía".



Además para el presidente de la Xunta "la clave" no está en el presupuesto que reciba Galicia si no "en su ejecución efectiva" . Y ya advirtió que las cuentas del Ministerio de Fomento sufrirán este año un importante recorte puesto que la UE obliga al Gobierno español a reducir en 5.000 millones su gasto y avanzó que el tijeretazo se concentrará sobre todo en el área de infraestructuras. En cualquier caso, resaltó que su objetivo "irrenunciable" es que el AVE llegue a la comunidad autónoma en 2019.



Sin embargo, en el BNG advierten que Galicia "está quedando fuera de juego" por culpa del "servilismo" de Feijóo. Y, por esta razón reclamarán en el Parlamento de Galicia un acuerdo "firme y contundente" para defender los intereses gallegos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al considerar que "la posición de servilismo" del presidente de la Xunta situó a Galicia entre como una comunidad de "segunda categoría"



"Galicia está quedando fuera de juego, hay una serie de comunidades que juegan la Champions en el debate de los Presupuestos y otras, como Galicia, que ni siquiera están en regional, una regional de segunda categoría", denunció el diputado del BNG Luís Bará. Ante esta situación, su grupo propondrá reclamar una inversión total de 3.610 millones de euros en el periodo 2017-2020 para mejorar las infraestructuras gallegas. Unos fondos que, según indicó, "se tienen que sumar a los ya comprometidos".



Aunque Feijóo ve "razonable" que se inviertan 4.200 millones en Cataluña, el jefe del Ejecutivo gallego cargó contra la Generalitat por no acudir al acto en el que Rajoy anunciaba su plan de infraestructuras. "La Generalitat de Cataluña trabaja para la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España para los catalanes. Es la gran diferencia entre un gobierno y un pseudogobierno", censuró.



Galicia podría disputarse con Cataluña la sede de la Agencia Europea del Medicamento, uno de los organismos que tendrá que ser reubicado tras el Brexit.El presidente de la Xunta asegura que Galicia no se retira de la apuesta por albergar este organismo, pero matizó que primero hay que ver si España logra que se asiente en su territorio.



Por otro lado, Feijóo justificó ayer que la Xunta dejase sin gastar el 80 por ciento de los fondos destinados al tique eléctrico porque sobredimensionaron el problema."Pensábamos, dado que había bastantes noticias y preocupación en la sociedad, que había mucha gente con pobreza energética. En consecuencia pusimos un límite de renta en relación con escasísimos recursos económicos, y comprobamos que no agotábamos el crédito probablemente porque no había esa dificultad de pobreza energética que inicialmente teníamos prevista", comentó. En cualquier caso, explicó que la Consellería de Economía estudia elevar el límite máximo de renta para ampliar así el número de beneficiarios.



Y en relación al archivo de la investigación ordenada por la juez Pilar de Lara por el envio de regalos navideños por parte de Monbus a varios dirigentes políticos, entre ellos el propio Feijóo, el titular de la Xunta declaró: "Yo sé como actúo, con la misma tranquilidad y serenidad".