Educación impulsa una "app" para ayudar a los niños acosados en los colegios

En su estrategia de lucha contra el acoso escolar, el Ministerio de Educación puso en marcha en noviembre un teléfono gratuito que funciona los 365 días del año. Por esta vía ha recibido más de 13.800 llamadas de las que más de cinco mil serían "potenciales" casos de acoso que se derivaron a las autoridades educativas o a las fuerzas de seguridad. Pero el Gobierno prepara ahora otra herramienta, más acorde a los tiempos y las nuevas tecnologías, para "ayudar" a las víctimas escolares: una app.



El Ministerio de Educación lo anunció ayer en la conferencia sectorial de Educación, que sentó a su titular, Íñigo Méndez de Vigo, con los consejeros del ramo, incluido el de la gallega, Román Rodríguez. En ese foro avanzó la puesta en marcha de una aplicación que "ofrezca la información necesaria para que la víctima identifique lo que le pasa", es decir, que pueda detectar si está siendo hostigado, y para facilitarle información sobre los recursos de atención disponibles en la zona, "haciendo uso de la geolocalización".



Esa herramienta forma parte del Plan Estratégico de Convivencia Escolar promovido por el Ejecutivo central y recibido con disparidad por las comunidades. Las gobernadas por socialistas creen que invade sus competencias y "duplica" esfuerzos, y Galicia, como Cataluña o el ministro, dice que no es obligatorio, sino que recopila buenas prácticas que "van en la línea", asegura Román Rodríguez, del modelo gallego, que cuenta con su propia estrategia y "muy bien planteada", apostilla. No obstante, explica a este diario, esas medidas "sirven de referencia" a Galicia para "seguir trabajando". Preguntado sobre si Galicia adoptaría la figura de un responsable de convivencia en los centros, solo indicó que la estrategia gallega parte del trabajo "en equipo" del "conjunto de la comunidad educativa" y que la estrategia está dando "un buen resultado".



Por otro lado, resaltó que las comunidades pondrán su grano de arena en el pacto de Estado educativo, la cuestión es cómo. De dirimir si sus aportaciones serán en el Senado o el Congreso se encargará la Comisión General de Educación, con técnicos de Gobierno y autonomías, pero lo que importa, recalca, es que "las comunidades" van "a participar". Asimismo, avanzó que el decreto ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros -con efectos "inmediatos", según De Vigo- contempla una reposición del 100%, por lo que se mantienen las 1.043 plazas de docentes en Galicia. Por otro lado, el Gobierno asegura que los presupuestos permitirán a las comunidades reducir la interinidad en un 90% en los próximos tres años.



Se habló también del título de ESO y Bachillerato. La consejera de Enseñanza de Cataluña, Meritxell Ruiz, celebró que el Gobierno acepte que el equipo docente del centro decide si un alumno recibe o no el título. El Gobierno también presentó el Plan de Hábitos Saludables, que incluye crear una materia de Promoción y Educación para la salud en Magisterio y Ciencias de la Salud.