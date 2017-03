La Xunta defiende el "buen clima" en las aulas gallegas y su plan de convivencia

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, preside hoy la Conferencia Sectorial de Educación, un encuentro en el que debatirá con los consejeros del ramo de las comunidades la oferta de empleo público docente, cuya convocatoria estará amparada por un decreto ley, y los borradores del Plan de Convivencia Escolar, que contempla temas como el acoso. Galicia llega en ese capítulo receptiva a mejoras pero con los deberes hechos, ya que en la comunidad está aprobada una Estratexia Galega de Convivencia Escolar y además, defienden desde la Xunta, las aulas gallegas cuentan con "un buen clima" de convivencia, según reveló un cuestionario realizado a la comunidad educativa.



Pese a contar con una Estratexia propia, de 2015 y que ha logrado que todos los centros de enseñanzas no universitarias de la comunidad sostenidos con fondos públicos tengan su propio plan de convivencia, como marca la norma, la Consellería de Educación señala que las medidas del plan estatal son "compatibles y encajables" con las fijadas en la autonomía, que son las que funcionan como "la hoja de ruta que viene siguiendo Galicia en este ámbito". Así, defienden la vigencia de la aportación gallega al señalar que "no habría que sustituir un plan por otro, sino combinarlos de tal forma que se puedan obtener los mejores resultados".



Una de las propuestas que ha puesto el ministro sobre la mesa en ese borrador del plan de convivencia -del que solo se ha llevado a la práctica el teléfono contra el acoso 900018018- es el establecimiento de una nueva figura en los centros educativos para velar por la convivencia y prevenir y actuar contra el acoso escolar. En concreto, el Gobierno central propone que todos los colegios cuenten con un profesor responsable de esa tarea, al que se liberaría de horas lectivas para que pudiese centrarse en su nuevo cometido. La estrategia gallega no contempla esa figura, sino que es "el conjunto de la comunidad educativa la que trabaja la convivencia en los centros, existiendo una comisión" específica que depende el consello escolar. No obstante, la Consellería considera "positivas todas las medidas que, en pro de la mejora de la convivencia, implante el Ministerio "a mayores" de la Estratexia Galega de Convivencia Escolar.