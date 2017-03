Rajoy garantiza igualdad de trato a todas las autonomías en infraestructuras

Horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreciese en Barcelona una lluvia de inversiones para Cataluña, que cifró en 4.200 millones de euros hasta 2020, otras comunidades han recordado al máximo mandatario estatal su existencia y que verían con buenos ojos que hiciese "algo parecido" en sus territorios, como indicó el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara. Rajoy salió al paso de las críticas ayer al garantizar igualdad de trato a todas las comunidades en infraestructuras. Lo hizo en la capital de Malta tras ser preguntado si su anuncio sobre las inversiones en Cataluña no podría ser interpretado como agravio comparativo por algunas comunidades.



En concreto, el presidente del Gobierno proclamó que habrá inversiones para el conjunto de España una vez que ha dado por superado lo "peor" de la crisis económica, lo que permite que esté en condiciones de poner en marcha "más infraestructuras" y hacer más inversiones "en Cataluña y en el resto de España". "Ayer (en alusión a anteayer) expliqué en Cataluña con meridiana claridad que una vez que hemos superado lo peor de la crisis económica, porque lo hemos superado, ahora estamos en condiciones de hacer y poner en marcha más infraestructuras. Y dije en el conjunto de España y también en Cataluña", apostilló.



En ese sentido, hizo mención específica, además de al Corredor Mediterráneo, que "abarca varias comunidades", a la alta velocidad "hacia el País Vasco o Galicia" pero también hasta ciudades como Granada o Murcia. Igualmente, apuntó que se están haciendo obras en Extremadura para 2019.



"Podremos hacer más cosas en Cataluña y en el resto de España", enfatizó. Eso es lo que demandaron ayer desde varias autonomías. Desde Extremadura, cuyo presidente, el socialista Guillermo Fernández Vara, recordó a Rajoy que espera que cualquier compromiso con otros territorios "no sea a costa de los compromisos adquiridos ya con los demás", le llegaron reivindicaciones, pero también desde Asturias, Madrid o Castilla y León.



Corredor Atlántico



El presidente de la Junta de Castilla y león, Juan Vicente Herrera, reivindicó ayer la "equidad" que debe existir entre las inversiones del Gobierno en las distintas comunidades -un terreno en el que instó a que el Corredor Atlántico reciba el mismo trato que el Mediterráneo-, aunque no cree que las de Cataluña sean objetables.



El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, aseguró ayer que pese a que no tiene "nada que decir" de la inversión en Cataluña porque rechaza "confrontaciones con otros territorios"; sí exigirá al Ejecutivo central que cumpla sus compromisos con el Principado.



Por otro lado, el consejo de administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) aprobó ayer la adjudicación por 5,2 millones de euros a la empresa Azvi la construcción de un cambiador de ancho de vía de la conexión de alta velocidad entre Galicia y Madrid. Se trata de una infaestructuras que se ubicará en Pedralba de la Pradería (Zamora) y reducirá el trayecto en media hora.



Los trenes llegarán a Pedralba en un ancho internacional de vía electrificada, pero ahí pasarán a ancho ibérico y sin electrificar hasta Galicia mientras no concluyen las obras para adaptar también el trazado, proceso que estará finalizado en a finales 2019, aunque sin concluir el acceso a Ourense.