Galicia en comparación con el resto de Europa, ¿rica o pobre?

Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña fueron las únicas cuatro comunidades autónomas españolas que en 2015 superaron la riqueza media per cápita de 28.900 euros en la Unión Europea, mientras que siete regiones (Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Andalucía, Murcia y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta) no llegaban al 75% de esta cantidad, según los datos en función del poder de compra (pps) publicados por Eurostat. Galicia roza el 80%, superando a todas las autonomías situadas de Madrid hacia el sur.

Madrid fue la más rica entre las regiones españolas en 2015, con un PIB per cápita de 31.700 euros, que expresado en unidades de paridad de poder de compra alcanza los 35.400 pps, equivalente al 123% de la media por cabeza de la UE, por delante de País Vasco, con 30.800 euros per capita y 34.400 pps (119%); Navarra, con 29.100 euros y 32.500 pps (113%) y de Cataluña, con 27.600 euros de PIB per cápita y 30.900 pps (107%).

En el extremo opuesto aparece Extremadura, con un PIB per cápita de 15.900 euros y una riqueza por cabeza en función del poder de compra de 17.800 pps, equivalente al 62% de la media de la UE, por detrás de Melilla, con 17.100 euros y 19.100 pps (66%), y Andalucía, cuya renta per cápita fue de 17.100 euros y alcanzaba los 19.200 pps al tener en cuenta la paridad de poder de compra (66%).



Por delante de estas regiones se situaba Castilla La Mancha, con 18.000 euros y 20.100 pps (70%), seguida de Murcia y Ceuta, ambas con 18.800 euros de PIB per cápita, que en función del poder de compra alcanzan los 21.100 pps en la ciudad autónoma y 21.000 en la región, lo que equivale al 73% de la media europea.



Por su parte, ligeramente por debajo de la riqueza europea por cabeza expresada en unidades de paridad de poder compra se situaron Aragón (99%), La Rioja (98%) y Baleares (93%), mientras algo más descolgadas estaban Castilla y León (84%), Cantabria (81%), Valencia (80%), Galicia y Asturias (79% en ambos casos).



Europa rica, Europa pobre



Ninguna de las regiones españolas figuró en 2015 entre las más ricas de la UE, ya que la región con mayor PIB per cápita entre los Veintiocho en 2015 fue la británica Inner London-West, con 212.800 euros per cápita y 167.500 pps, equivalente al 580% de la media de la UE, por delante del Gran Ducado de Luxemburgo, cuyo PIB per cápita alcanzaba los 89.900 euros y los 76.200 pps (264%); Hamburgo, con 61.700 euros y 59.500 pps (206%) y Bruselas, con 63.300 euros y 59.200 pps (205%).

Por detrás de estas cuatro regiones aparecen la eslovaca Bratislava, con un PIB per cápita de 35.400 euros que expresado en estándares de paridad de compra alcanzó los 54.400 pps, el 188% de la media de la UE, mientras Praga contaba con un PIB per cápita de 32.300 euros, equivalentes a 51.400 pps (178%).

De este modo, entre las regiones con mayor riqueza per cápita expresada en unidades de paridad de poder compra se situaron cinco alemanas, cuatro británicas, dos austriacas y dos holandesas, además de una región de países como Luxemburgo, Bélgica, Francia, Suecia, Dinamarca, República Checa y Eslovaquia.

Por contra, entre las más pobres, aquellas con una riqueza per cápita en función del poder de compra igual o inferior al 50% de la media de la UE, existía un claro dominio de los socios centroeuropeos, con cinco regiones búlgaras y otras tantas polacas, además de cuatro regiones rumanas y cuatro húngaras, tres griegas y una francesa.

En concreto, la región búlgara de Severozapaden fue la que registró en 2015 un nivel más bajo de PIB per cápita en función de la paridad de compra, con 8.400 pps, una cifra equivalente al 29% de la media de la UE, por detrás de la región francesa de ultramar Mayotte, cuyo PIB per cápita era de 9.800 euros y alcanzaba los 9.100 pps, equivalente al 32% de la media de la UE.