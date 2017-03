Selectividad 2017 | Las universidades amplían hasta 45 las asignaturas para subir nota

Hace apenas una semana, resultaba casi una incógnita cómo se iban a afrontar en Galicia las ABAU (avaliación do Bacharelato para o acceso á universidade), la nueva selectividad. Por ejemplo, se desconocía cuáles serían y el peso exacto que tendrían las asignaturas optativas a las que pueden recurrir los estudiantes para subir nota en la fase voluntaria del examen, una cuestión sobre la que arrojó luz la pasada semana la CiUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) al publicar unos criterios que no convencieron a muchos padres y a estudiantes. Y es que el abanico posible de asignaturas que se podían elegir para subir nota se recortó de 55 a 31 y en carreras como Derecho el Latín desapareció de las alternativas, a la par que lo hacía también, por ejemplo, Biología en el antiguo INEF.



Sin embargo, la Secretaría Xeral de Universidades, la Dirección Xeral de Educación y la CiUG, con sus representantes de las tres universidades gallegas, mantuvieron ayer un encuentro en el que acordaron nuevas ponderaciones que aumentan hasta un total de 45 las materias a las que puede recurrir el estudiante en la nueva selectividad para arañar, con dos de ellas, las de mejor nota, esos 4 puntos como máximo que pueden permitirle entrar en carreras como Medicina (donde la note de corte este año fue de 12,278), la doble titulación de Matemáticas y Física (13,310) o Ingeniería Aerospacial (10,178).



Los cambios acordados ayer no afectan a las carreras de Ciencias (Biología, Medioambientales, del Mar, Alimentos, Física, Matemáticas y Química) ni a las de Ciencias de la Salud. En el primer caso son cinco materias las designadas como de opción y troncales de modalidad para poder elevar la calificación, cuando en la anterior selectividad eran siete, mientras que en la segunda a los estudiantes se les dejan cuatro opciones (frente a las cinco de convocatorias anteriores).



Donde se nota la reformulación abordada ayer por Xunta y CiUG es en las titulaciones de Artes y Humanidades (donde evalúan ahora tres materias más y pasan a una docena, aunque no las 14 que eran antes), en la rama de Ingeniería y Arquitectura (donde se incrementan de 6 a 8, pero sin llegar a las diez que había en otras convocatorias) y, sobre todo, en la categoría de Ciencias Sociales y Jurídicas, donde la oferta se amplía a 9 más, con un total de 16 (frente a las 19 de exámenes previos).



Así, en Artes y Humanidades ahora se incluye también Dibujo Técnico, Economía de la Empresa y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, aunque en pocos grados, mientras la baremación de Fundamentos da Arte, que antes solo se aplicaba a cuatro títulos, ahora multiplica por 0,2 en todas las carreras de esta rama. Por lo que respecta a las titulaciones englobadas en Ingeniería y Arquitectura, algunas suman Diseño y todas (aunque con distinto peso), Economía de la Empresa. Finalmente, Ciencias Sociales y Jurídicas incorporan ahora Artes Escénicas, Biología, Diseño, Dibujo Técnico, Física, Fundamentos del Arte, Latín, Matemáticas o Química.



Los cambios, que publica desde ayer la web de la CiUG y que todavía están "pendientes de aprobación" por los consejos de gobierno de las tres universidades gallegas, según apunta la entidad, van en la línea de lo que pedían en parte los padres agrupados en la Confederación de Anpas Galegas, quienes solicitaban ayer que se mantuvieran los anteriores parámetros de ponderación (una demanda con la que coincidía algún alumno de 2º afectado) o que, de hacer modificaciones, la decisión se tomase "en beneficio del alumnado". Las Anpas lamentaban que los parámetros que se difundieron la pasada semana eran "injustos" por diferir "enormemente" con respecto a años previos y darse a conocer en un momento en que los jóvenes "no tienen la más mínima posibilidad de cambio" a la hora de escoger las asignaturas optativas, una queja que también manifestaron estudiantes.



Estos padres, por ejemplo, apuntaban como "incongruencias" que en el grado de Ciencias de la Actividad Física no ponderase ninguna materia relacionada con Ciencias de la Salud que su plan de estudios incluye y en cambio sí baremase el Griego. Con la reforma acordada ayer por Educación y las universidades Biología, Física o Química ponderan por 0,2 para el antiguo INEF.



También llamaban la atención sobre que en los grados de maestro no se ponderaban materias de Ciencias -tras el cambio sí- pero sí el Griego. En cambio, tampoco se valoraba el Latín, a cuya exclusión de todos los grados de Ciencias Sociales no veían "explicación posible". Ahora el Latín sí vale para todas las carreras de Ciencias Sociales, como ya lo hacía para todos los títulos de Artes y Humanidades excepto en Bellas Artes.



Las instrucciones para la realización de la prueba se publicaron ayer en el Diario Oficial de Galicia. La resolución estipula el mínimo y máximo de preguntas de cada examen, su duración y su estructura, además de especificar en un anexo cómo debe elaborarse la prueba de Lingua Galega.