El Supremo rechaza investigar a Blanco y Barreiro por los regalos "de cortesía" del dueño de Monbus

El Tribunal Supremo rechaza investigar al exministro de Fomento, José Blanco, y a los senadores del PP José Manuel Barreiro y Juan Antonio de las Heras al descartar cualquier delito en los regalos recibidos del empresario Raúl López, presidente del grupo de transporte Monbus. El fallo tumba los argumentos de la juez Pilar de Lara, que había elevado al TS su investigación por la condición de aforados de esos cargos políticos. Esta creía que habían podido incurrir en un delito de cohecho por haber recibido regalos como cajas de vino valoradas en casi 900 euros alguna de ellas, en el caso del exvicesecretario general del PSOE. "Los hechos descritos no permiten su subsunción en el delito de cohecho impropio, se trata de regalos navideños que responden a actos de cortesía y no comprometieron la imparcialidad de los aforados en el ejercicio de las funciones públicas", establece el Supremo, dando carpetazo al caso.



El pasado mes de diciembre, Pilar de Lara, titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, citó a declarar como investigados a una veintena de políticos por los regalos de López, presunta pieza central de la operación Cóndor. Entre ellos se incluía, por ejemplo, al expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán. También habían recibido regalos similares el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que siempre ha insistido en que no ofreció trato de favor a López y que la investigación se saldaría sin consecuencias. "Es otra filtración parcial que quedará en nada", llegó a decir. En el listado de agasajados aparecían también el expresidente de la Xunta bipartita, el socialista Emilio Pérez Touriño, o su vicepresidente, el nacionalista Anxo Quintana, entre otros.



El Supremo, que coincide en su posición con el fiscal, desmonta las sospechas de De Lara, que considera que López envía "obsequios de elevado importe" de forma regular a cargos públicos para "propiciar una buena relación" y así "obtener más ventajas y facilidades en la consecución y adjudicación de contratos y servicios".



El archivo de la reclamación de De Lara contradice ese argumento al no hallar pruebas de que los regalos hayan servido de sobornos de alguna clase en ninguno de los tres dirigentes aforados. Blanco es identificado como receptor de presentes desde 2008, aunque solo identifica el valor de tres cajas de vino de 2.421 euros en total, decreciendo de valor una vez abandona Fomento.



En el caso de Barreiro, portavoz del PP en el Senado y exlíder del PP lucense, De Lara identifica al menos seis envíos, siendo el de más valor de 502 euros con cuatro botellas de vino. Solo uno de esos presentes consta como devuelto.



"La naturaleza de los regalos entregados, botellas de vino, y su valor no puede considerarse excesiva, ya que se encuentra dentro del marco de la adecuación social en los regalos navideños y carece de entidad para influir en el ejercicio de la función pública y no existen indicios de la relación causal", establece el auto firmado el pasado día 17 por Andrés Palomo del Arco como juez ponente.