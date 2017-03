Pontón reivindica un Bloque "unido y fuerte" para "salvar y hacer progresar" a Galicia

El BNG culminó ayer en A Coruña el proceso de refundación que ha vivido en el último año y volvió a cerrar filas en torno a la figura de Ana Pontón que, tras acceder al cargo de portavoz nacional en febrero del año pasado, fue ratificada por amplia mayoría. La lista que encabezaba, la única que se presentaba al cónclave, recibió 1.112 votos a favor, 19 abstenciones y solo uno en contra. En total, tuvo el apoyo del 98,2% de los asistentes.



La travesía por el desierto que ha sufrido el Bloque en los últimos tiempos con escisiones, abandonos de dirigentes y pérdida de votos necesitaba una puesta en escena como la que se vivió este fin de semana en la XVI Asamblea Nacional para insuflar ánimos a la militancia nacionalista. Con una sola candidatura a dirigir el BNG y sin grandes enfrentamientos de ideas, el conclave no tenía otro propósito que escenificar la unidad de la formación y el alumbramiento de un nuevo Bloque, con el objetivo de recuperar posiciones en la escena autonómica, donde es la cuarta fuerza del Parlamento, con seis escaños, uno menos que hace cuatro años. Y por eso no tardó ni un minuto la portavoz nacionalista en proclamar en su discurso de clausura que "aquí está el BNG en pie, unido y fuerte, para alegría de muchos y disgusto de unos pocos". "No estábamos ni muertos ni enterrados", apuntó.



El de Ana Pontón fue un discurso triunfalista, positivo y reflexivo como cuando reconoció que tuvo "muchas dudas" y "muchas incertidumbres" antes de presentarse a dirigir al Bloque. "Y hasta me salió alguna cana. Más de una", aseguró.



Fue también crítica con la anterior dirección nacionalista cuando admitió que el "BNG era un barco a la deriva y con riesgo de hundirse". No citaba pero aludía a Xavier Vence, el anterior portavoz nacional, y quien este mes se dio de baja como militante de la formación frentista.



"¿Nos hemos equivocado a lo largo de estos años? Sí, pero hemos aprendido de esos errores", exclamó para censurar a continuación a los que pedían replegar velas o aliarse con otras fuerzas políticas. "Había personas que proponían retirarse a los cuarteles de invierno, pensando que el barco no estaba para navegar, otras proponían buscar un remolcador que llevase el barco al despiece. Ni retirado, ni despiezado. Con iniciativa e impulso está hoy el BNG", detalló.



Pontón rememoró que hace un año tenían "una tarea ingente" que realizar, pero a partir de ahora también porque "hoy el mundo es una especie de Robin Hood a la inversa: roban a los pobres y a las naciones colonizadas para engordar a los políticos y a los estados imperialistas".



De ahí que asegurase que "solo Galicia puede salvar a Galicia" y que el nacionalismo "es la herramienta que tiene Galicia para progresar como pueblo". Por eso insistió en que "son tiempos de sumar" y "de mirar al futuro. "El Bloque es una organización que tiene las puertas abiertas a todos los que sientan este país", aseguró antes de proclamar al final de su discurso que "hoy sale un nuevo BNG de la ciudad de A Coruña".



El cónclave nacionalista fue una balsa de aceite. Además de ratificar de forma contundente el liderazgo de Ana Pontón y sus órganos de dirección, el 96,8% aprobó las tesis políticas presentadas por la Ejecutiva saliente (1.002 votos a favor, 5 en contra y 28 abstenciones); el 98,5% dio el visto bueno al informe del Consello Nacional (1.033 a favor, 3 en contra y 12 abstenciones) y el 97,3% apoyó los nuevos estatutos (1.027 a favor, 1 en contra y 27 abstenciones). Este texto incorporó más de 150 de las 296 enmiendas presentadas y en ellas se reconoce que el BNG muestra su disposición a llegar a "acuerdos electorales con fuerzas y colectivos de ámbito gallego, bajo la premisa y el respeto del principio de autoorganización".