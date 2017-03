Anova apuesta por colaborar con el BNG porque la alternativa al PP es "plural"

El recién elegido portavoz de Anova, Antón Sánchez, aseguró ayer que En Marea tiene las "puertas abiertas" a "ampliar la unidad con el BNG". No obstante, subrayó que, mientras las apuestas estratégicas de ambas fuerzas "no coincidan", En Marea apuesta por la "colaboración" con la organización frentista, que, a su juicio, defiende unos objetivos "muy parecidos" a los suyos, pero, sin embargo, escoge un camino "diferente".



Sánchez destacó la necesidad de "establecer dialogo" con el Bloque: "Como mínimo tener una actitud de colaboración", defendió, pues la ciudadanía, sostiene, "percibe que la alternativa al PP es plural".



Sobre Xavier Vence, que abandonó recientemente el BNG, indicó que "no habla de fichajes nunca".



No obstante, aseguró que "para cualquier persona que quiera contribuir a un proyecto de emancipación nacional y de la clase trabajadora, las puertas están abiertas".



En una entrevista en RNE, Antón Sánchez, y preguntado por la marcha del exdiputado de AGE David Fernández Calviño, que ha dejado Anova por su "decepción" con En Marea, resolvió que "son valoraciones personales de David" y que las respeta. No obstante, cree que las tensiones en En Marea hay que tomarlas "con cierta normalidad".



Sobre el papel que jugará Xosé Manuel Beiras, señaló: "Va a estar en la Coordinadora Nacional de Anova y va a jugar un papel fundamental como referente. Tiene voluntad de hacer reflexiones, de elaborar discurso y de hablar cuando considere necesario, porque será escuchado".