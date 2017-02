El PPdeG descarta investigar en la comisión de cajas la indemnización de 18 millones a Méndez

Los planes del PPdeG pasan por retomar los trabajos de la comisión de investigación de las cajas gallegas en el punto en el que habían quedado, es decir aprobar el dictamen final a la vista de las comparecencias y la información analizada en la pasada legislatura. Nada más. Así que los populares gallegos no prevén dar luz verde a la propuesta del BNG de investigar la indemnización de 18 millones de euros que se llevó José Luis Méndez de Caixa Galicia, y que tampoco fue puesta en manos de la Justicia, porque Méndez se fue antes de que las cajas gallegas fuesen nacionalizadas.

"Vamos a terminar el trabajo ya iniciado, pero no volver atrás", explicaba ayer a este diario el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, quien recuerda que Novacaixagalicia en su momento se negó a enviar a la comisión de investigación las actas en las que se aprobaron las indemnizaciones de los directivos, incluida la del que fue el máximo responsable de Caixia Galicia durante treinta años y que fue apartado de la fusión de las entidades financieras por orden del Banco de España, al entender que era responsable de la mala situación de Caixa Galicia. "Ya obtuvimos la información que podíamos conseguir, y ahora lo que toca es el dictamen", remarca el dirigente popular. En todo caso, Puy no descarta que en el dictamen final sobre lo que pasó a las cajas gallegas haya "un juicio ético, que puede ser compartido por todos los grupos parlamentarios" sobre las milonarias indemnizaciones que se llevaron los exdirectivos, y no solo de los condenados por la Justicia.

Cuando a finales de enero se volvió a constituir la comisión de las cajas, con motivo de la nueva legislatura, el PP ya defendió que tanto el material recabado como las comparecencias que se produjeron en la anterior legislatura eran "suficientes" para "dar esa explicación" que hay que dar a la ciudadanía sobre "lo qué pasó". Y pese a la demanda hecha el lunes por el BNG, el PPdeG no ha mudado de criterio.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, aún no ha decidido sí reclamará que la comisión en esta nueva etapa investigue la indemnización de Méndez, la más importante de los exdirectivos gallegos de cajas. Leiceaga, que siempre defendió la fusión de Caixa Galicia y Caixanova en aras de la galleguidad, preguntado al respecto apuntó: "Lo analizaremos en su momento". La Fiscalía Anticorrupción sólo investigó los retiros de los exdirectivos de la caja fusionada, y Méndez se libró porque no puso la lupa sobre la cúpula de las antiguas cajas, pese a que su indemnización fue la más cuantiosa.

Más informes

En Marea sí defiende que la comisión de cajas debe reclamar los papeles del retiro de Méndez. Igual que el BNG, el segundo partido de la oposición quiere poner el foco en esta nueva etapa de la comisión de investigación en cómo pudo llevarse el exdirector general de Caixa Galicia 18 millones de jubilación, cuando ya había sido señalado por el Banco de España como el responsable de la crítica situación de la entidad, y por ello apartado de la operación de fusión. En Marea también quiere acceder a las auditorías e informes que supuestamente avalaban primero la integración y que después aconsejaban la venta de la caja ya nacionalizada.