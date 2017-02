La gripe en Galicia suma ya 94 muertes esta temporada

Incluso superado ya el pico máximo de la onda de gripe, las consecuencias de la enfermedad siguen sumando fallecidos entre los gallegos. Solo en la última semana han muerto otras 16 personas, como permite constatar el último boletín de vigilancia epidemiológica de la dolencia difundido por la Consellería de Sanidade. Una semana atrás eran 78 los decesos acumulados, lo que supone un incremento de un 20 por ciento en apenas siete días.

Mientras la tendencia es decreciente, según consta en el informe, tampoco han cesado los casos que por su gravedad requieren ingreso en alguno de los centros hospitalarios de la comunidad. En total, solo en los últimos siete días, habrían preciso ingreso otras 156 personas. Esa cifra, sumada a las anteriores, eleva las hospitalizaciones provocadas por la gripe hasta las 1.701 en lo que va de temporada, es decir, desde el mes de octubre.

Un informe más, la Xunta incide en que de todos los que precisaron ingreso con la gripe confirmada el 92,1 por ciento tenían algún factor de riesgo para sufrir una gripe complicada, por lo que serían candidatos para ponerse la vacuna antigripal. No obstante, apunta el Sergas, el 44,2% de ellos no estaban vacunados. Lo mismo ocurre con los que perdieron la vida por complicaciones derivadas de la enfermedad: según el boletín de Sanidade "todos" tenían la inyección indicada y no la habían puesto el 41,5 por ciento.

El boletín concluye que tras la cuarta semana del año, hasta el 12 de febrero, se puede afirmar que la dolencia tiene una intensidad basal (la más baja) en Galicia y que sigue una tendencia "decreciente". De hecho, su nivel de difusión ha pasado de epidémico a local.

Indica en esa línea que el número de llamadas semanales por gripe y enfermedades respiratorias agudas desciende con respecto a la semana anterior y ocurre en todas las provincias. No obstante, se mantiene estable en el grupo de edad que va de los 45 a los 64 años. En cuanto a la vigilancia con los registros de atención primaria, el Sergas constata un "descenso" también con respecto a la semana previa.

El virus dominante

Las muestras analizadas en el laboratorio confirman otra vez que el virus predominante sigue siendo el AH3N2, que afecta sobre todo a las personas mayores, según explican desde la Xunta.

Respecto a las hospitalizaciones, explican desde Sanidade que necesitaron asistencia en la unidad de cuidados intensivos el 6,6 por ciento del total de ingresados con gripe confirmada.