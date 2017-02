El BNG pide que la comisión de cajas investigue la indemnización de 18 millones a José Luis Méndez

El BNG exige la reactivación de la comisión de investigación de las cajas gallegas para arrojar luz sobre la indemnización de 18 millones de euros que cobró el exdirector de Caixa Galicia José Luis Méndez. Este directivo fue el único que salió indemne de la investigación judicial que llevó a prisión a cinco responsables de Novacaixa, pese a que también se benefició de una compensación millonaria y mantuvo privilegios durante varios meses como chófer, secretaria o gastos de teléfono pagados. Se jubiló a finales de septiembre de 2010 tras ser apartado por el presidente de NCG, José María Castellano, y el Banco de España al considerarlo responsable de la quiebra de Caixa Galicia, que acabaría frustrando la fusión con Caixanova. El Bloque pide investigarlo y solicita más información. "Queremos conocer el acta del consejo de administración que dio luz verde a esta indemnización", exigió ayer la portavoz parlamentaria de los nacionalistas, Ana Pontón.

Méndez estuvo tres décadas al frente de Caixa Galicia. Abandonó la entidad financiera, cuando el Banco de España le relegó de las negociaciones para la fusión de las cajas y dejó claro que no contaba con él para pilotar la nueva entidad fusionada, al acusarle de la "insolvencia" de Caixa Galicia por su elevada exposición al sector inmobiliario. Pero se marchó con 18 millones de euros. Es la indemnización más cuantiosa pagada en las cajas, pero su millonario retiro no ha terminado en los tribunales porque Fiscalía Antincorrupción sólo investigó los casos de los directivos de la entidad resultado de integrar Caixa Galicia y Caixanova, pero no a las cúpulas de las antiguas cajas.

En el Parlamento se creó la pasada legislatura una comisión de investigación sobre la fusión de las entidades de ahorro gallegas y tras las comparecencias, realizadas en 2013, quedó en el limbo a la espera de conclusiones. El PP solicitó la reapertura de este grupo de trabajo, pero, tal y como justificó el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, no se ha podido constituir hasta ahora porque el Parlamento se ha ocupado de la tramitación de los Presupuestos durante las pasadas semanas.

Pontón reclama la reapertura "sin vetos ni censuras" y ha reclamado "nuevas comparecencias y nuevas solicitudes de información" para dar luz a asuntos como la indemnización de 18 millones de euros al exdirector de Caixa Galicia. Así, entre otras intervenciones reclama la del propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la exconselleira de Facenda Marta Fernández Currás, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el excomisario europeo Joaquin Almunia, el expresidente de NCG José María Castellano y el ministro de Economía, José Luis de Guindos, así como los exdirectivos de las cajas.

En relación a la petición de investigar a Méndez, el portavoz parlamentario el PP aseguró que "a cada uno le puede parecer mejor o peor que haya entidades, que entonces no estaban en procesos de intervención y llegaran a acuerdos sobre retribuciones de sus directivos que fueron validadas por el Banco de España". "Y cuando se hizo al margen de la norma, sin ser autorizadas por el Banco de España, la justicia actuó", añadió.

Así, destacó que en el juicio a estos exdirectivos de la entidad fusionada fue "público y notorio" que la Xunta "no tenía nada que ver" con el control de estas indemnizaciones.

Desde el BNG se acusa, sin embargo, a Feijóo de "querer impedir que se investigue" lo que ocurrió con las cajas para "ocultar las responsabilidades de la Xunta" porque, en opinión de Ana Pontón, fue "cómplice del desfalco" de los exdirectivos.