Caballero vuelve a urgir cambios en la gestora porque la situación del PSdeG es "muy endeble"

"Necesitamos un recambio muy importante y de forma inmediata" al frente del PSdeG porque "no hay dirección, no hay voces que marquen las rutas, que reclamen hacia dónde quiere ir el partido ... y esto es un drama para el partido y para Galicia porque el PSOE es fundamental para la construcción de España y de Galicia". Este es el mensaje que lanzó el alcalde de Vigo y presidente de la Femp, Abel Caballero, un día después de haber reunido ante Susana Díaz a 4.000 alcaldes y cargos socialistas.

Caballero, que apuesta por Susana Díaz como futura líder del PSOE, volvió a defender ayer en la Cadena Ser que existe "un clamor" que reclama cambios en la gestora del PSdeG y advierte que quienes lo impiden "se equivocan" porque el partido está "en una situación muy endeble". Desde marzo del año pasado, el PSOE gallego está en manos de una gestora, presidida por la compostelana Pilar Cancela, tras la dimisión de Xosé Ramón Gómez Besteiro, por sus imputaciones judiciales. Las sucesivas citas electorales y la interinidad en Ferraz fueron postergando la celebración de un congreso gallego para elegir nueva dirección, y la gestora, nombrada entonces por el equipo de Pedro Sánchez, no ha sido capaz de aunar el partido, si no más bien de fracturarlo aún más. El último episodio fue el cambiazo en las listas de Pontevedra y Ourense para las elecciones autonómicas del 25-S.

Caballero también es crítico con el portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga. "Tampoco es una voz autorizada, fue un candidato (a la Xunta) elegido en primarias y eso le dio legitimidad pero los ciudadanos se la quitaron", cuando en los comicios gallegos el PSdeG se convirtió en la tercera fuerza del Parlamento y cosechó el peor resultado de su historia.

El principal referente institucional del PSOE gallego lamenta que su propuesta para relevar a la gestora y reconducir ya la situación no encontrara eco en Ferraz, que hasta el momento ha decidido dejar las cosas tal cual están, y esperar a que se celebre el congreso federal, en junio, y luego convocar el gallego. La interinidad entonces del PSdeG se prolongaría casi año y medio, y eso preocupa a Caballero. Sobre todo, porque en su opinión hay gente preparada para tomar el relevo y reconducir al partido Para llevar "a buen puerto" al PSdeG propone a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. No solo para sustituir a Cancela al frente de la gestora. Incluso como secretaria xeral. "¿Por qué no?", apunta Caballero.

El regidor de Vigo defiende que con Carmela Silva, en las elecciones municipales, "el PSOE empató, que no se olvide esto que es importantísimo". Caballero está seguro de que si las primarias a la Xunta las hubiese ganado su candidato, José Luis Méndez Romeu, y no Leiceaga, "se hubiese acabado con la mayoría absoluta de Feijóo". La culpa de que no fuese así se la atribuye a "Pedro Sánchez, Luena, con Leiceaga y Besteiro, que rompieron un proyecto muy importante".

Caballero critica además a las Mareas por ser "incapaces de gobernar" A Coruña, Santiago y Ferrol y por su "arrogancia total" frente a la "generosidad del PSdeG".

También vuelve a rechazar reunirse con el presidente de la Xunta, como están haciendo otros regidores. "¿Para qué si no cumple nada? ¿Para qué perder una hora simulando que todo va muy bien cuando todo va muy mal? ¿Para dar una foto?", afirma.