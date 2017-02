Facenda defiende que las comunidades que más se endeudaron "no se salgan de rositas"

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, defiende que "no puede ser" que "se salgan de rositas" las comunidades que más se endeudaron, pues considera que no se puede permitir que se "trate peor" a las comunidades que "cumplieron".

Así lo expuso en una entrevista en la Radio Galega, en la que el conselleiro se refirió a las negociaciones de la nueva financiación autonómica para dejar claro que la Xunta no va a permitir que el Estado les perdone las deudas a las autonomías que se endeudaron en el último año,ya que habrá que "revisar quién cumplió y quién no" para "ser coherentes".

"Nosotros nunca pedimos ventajas diferenciadas por cumplir. Yo creo que cumplir es una obligación, una obligación de todos. No pedimos ningún premio por cumplir. Lo que no queremos de ningún modo es que se nos trate peor", censuró.

Con todo, remarca que las autonomías están en un proceso negociador que "acaba de empezar". Al respecto, señala que comienza por una fase técnica, sigue por otra "más técnico-política" y, al final, "habrá un cierre político de negociación" entre final de 2017 y comienzos de 2018.

Asimismo, Valeriano Martínez ha valorado que los 230 millones de más de los que dispone la Xunta para los presupuestos de este año repercutirán en servicios sociales como educación y sanidad.

Preguntado sobre la posibilidad de rebajas en el IVA y si es partidario de trasladar estas cuestiones al Estado, Valeriano Martínez considera que se debe "repensar" de forma "sosegada".

Aunque apunta que el Estado debe "cuadrar las cosas" para pagar la deuda, "a nivel impositivo, con prudencia se pueden estudiar cosas", aunque cree que "a partir de mediados de año". Con todo, defiende que en el sistema impositivo español "de manera clarísima" paga quien más tiene.



Gayoso

A preguntas sobre el encarcelamiento de la cúpula de NCG y del exdirector de Caixanova Julio Fernández Gayoso, Valeriano Martínez afirmó: "A mí no me gusta que ninguna persona entre en la cárcel con determinada edad", si bien indica que su opinión "no debe ir por la parte humana, sino por la parte de lo que significa".

Así, indica que "hay un legalidad que fue aplicada" y "hay un pronunciamiento por parte de los tribunales", de manera que "ya está el caso resuelto".

Sobre la venta de Novagalicia Banco a Banesco, a través del Banco Etcheverría, Valeriano Martínez recuerda que las ofertas de bancos españoles "fueron sustancialmente menores que las que hizo en su momento la actual Abanca".

"De aquella había una asimetría brutal entre los mil y algo millones que ofertaba Banesco, a través del Banco Etcheverría, y lo que ofertaban algunas entidades punteras en España, que no llegaban ni a 200 o 300 millones", subrayó.