Santos se plantea abandonar la dirección de Podemos Galicia si no gana Pablo Iglesias

La secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos, asegura que si la lista que avala de cara a Vistalegre II, que impulsa Pablo Iglesias, no vence, pensaría en "abandonar" la primera línea de la formación en Galicia.

En una entrevista concedida a la Radio Galega apuntó que si en la Asamblea interna que se celebra este fin de semana en Madrid en la que se enfrentan los proyectos del 1 y 2 del partido, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón respectivamente, ganase la lista de los errejonistas deberá repensar su función en el partido.

"Si Pablo pierde y renunciase muchas personas de primera línea tendríamos que pensar muy bien qué hacer, no por una debilidad orgánica, sino por convicción ideológica y de lealtad al proyecto que nos trajo aquí", remarcó Santos.

No obstante, apostilló que no dimitiría de forma inmediata pero tendría que estudiar que "si el proyecto" que lidera la formación "no es el mismo" en el que ella cree.

"No dejaría Podemos, pero sí la primera línea" para no ejecutar un "proyecto en el que no creo", subrayó. De ser, por tanto, ese el caso, según explicó, "preferiría que un compañero más motivado cogiese las riendas del partido".

Una situación parecida a la que se da a nivel estatal puesto que "Pablo no puede ser secretario general con un proyecto que no es el suyo" y, por ello, no comprende que "Errejón no se presentase como secretario general; no puedes arrinconar a tu líder".

En este sentido, evidenció su preferencia por el proyecto de Pablo Iglesias, y, asimismo, señaló que, en su opinión, "Íñigo (Errejón) debería haber apoyado a Pablo y no ir tanto a competir en candidaturas distintas" porque "no iba a ser positivo".

A su entender, "no hay tantas diferencias" entre los principios que los dos defienden para "que justifiquen una separación de listas". Carmen Santos aseguró que de ganar Iglesias, ella se mantendrá como líder de la formación en Galicia, lo que le permitiría "seguir en la dirección".