Feijóo: "Prefiero un retraso de un año en el AVE que un Gobierno PSOE-Podemos"

El último retraso de la llegada de la alta velocidad a Galicia tensó esta mañana el cara a cara de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, con la oposición, hasta el punto de que el primero retó a esta a apoyar los presupuestos estatales para evitar otras dilación sobre la última fecha de conclusión de las obras: finales de 2019. "Prefiero el retraso de un año a un gobierno de PSOE-Podemos porque nos despediríamos del AVE", espetó el jefe del Ejecutivo gallego tras ser acusado de desidia y sumisión ante Mariano Rajoy.

Feijóo mantuvo los duelos más cargados de tensión con Luís Villares y Ana Pontón, portavoces parlamentarios de En Marea y BNG, respectivamente. Al primero le pidió avalar las cuentas de Rajoy y usó de nuevo la gestión de las mareas en A Coruña y Santiago como ariete para cuestionar su capacidad en una sesión de control al Ejecutivo. "En A Coruña tenían previstas 57 obras y realizaron tres en veinte meses. En Santiago aún no acabaron las obras de una calle y me preguntan por las obras del AVE. ¡Si no son capaces de reparar unas fochancas! Es muy enternecedor", le espetó Feijóo a Villares.

El representante de En Marea censuró con dureza la nueva fecha de entrada en funcionamiento del AVE, que situó en 2021 incluyendo el nuevo acceso por Ourense. Además, alertó de que el trazado en esa ciudad incluye "doce curvas como Angrois". "No caben adelantos de fechas a cambio de seguridad", añadió.

En el enfrentamiento con Pontón, Feijóo también responsabilizó al BNG de los retrasos el AVE por prestar su apoyo a las cuentas de los gobiernos socialistas de Zapatero, pese a firmar con el ministro José Blanco el Pacto do Obradoiro para la llegada de ese tren en 2012. "Seré mucho más exigente con el Gobierno central de lo que eran los nacionalistas con Zapatero", añadió.

Pontón, sin embargo, no se centró solo en la "sumisión" ante Fomento de Feijóo, sino que también exigió una tarifa eléctrica para Galicia para que se beneficie de su excedente en energía eléctrica y exigió medidas contra Gas Fenosa por los cortes de suministro de hasta cinco días.

La respuesta partió, de nuevo, de la hemeroteca. Feijóo, que aseguró que están evaluando la gestión de la citada compañía, recordó la gestión del bipartito, que gobernó entre 2005 y 2009. "Durante este temporal hubo cortes en 180.000 puntos de luz, cuando ustedes gobernaban, 500.000", añadió.