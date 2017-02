PP y PSOE tumban la cuestión de confianza del Gobierno local de A Coruña

El voto en contra del Partido Popular y el PSOE ha impedido al Gobierno local de Marea Atlántica sacar adelante su cuestión de confianza, a la que había vinculado la aprobación inicial del presupuesto municipal de este año. A diferencia de los socialistas, la edil del BNG, Avia Veira, mantuvo su apoyo a Marea Atlántica en la investidura y votó a favor de la cuestión de confianza.

La pérdida de confianza por parte del pleno abre un plazo de un mes para que el Partido Popular y el PSOE presenten una moción de censura contra el alcalde, Xulio Ferreiro, y su Gobierno local. Si no lo hacen o si presentan la moción de censura y no prospera en el pleno, Marea seguirá gobernando el Ayuntamiento y contará con unos presupuestos municipales aprobados inicialmente. Si se cumple lo dicho el jueves por la ex secretaria general del PSOE coruñés y actual concejala, Mar Barcón, a la gestora que dirige el partido en la ciudad, los socialistas no apoyarán una moción de censura contra Marea.