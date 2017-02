Feijóo entiende el "escepticismo" sobre el AVE por los "engaños" de los gobiernos "desde 2010"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "entiende el escepticismo galaico" ante la nueva fecha dada por Fomento para la llegada de la alta velocidad a Galicia (el tercer trimestre de 2019) y ha aludido a "los engaños" al respecto "desde 2010". Eso sí, ha advertido que ahora el AVE es "imparable" y que, si el ministro Íñigo de la Serna incumple, él será "el primero" que se lo recuerde.

Al término del Consello de la Xunta, el presidente ha reiterado que él ya anticipó que un año de "bloqueo" al Gobierno no solo supone "bloquear un Gobierno, sino bloquear las decisiones de un Gobierno que no existe", por lo que se ha mostrado convencido de que los gallegos afrontarán de modo "razonable" el nuevo retraso del AVE confirmado por De la Serna. A su juicio, "el problema no son los tres trimestres" --de 2018 hasta el tercer trimestre de 2019--, sino que a los gallegos les han cambiado "la fecha de finalización desde hace años".

"Llueve sobre mojado y los gallegos no pueden estar satisfechos con las fechas porque nos han engañado desde 2010 hasta ahora", ha apuntado. Al tiempo, ha llamado a "contextualizar" el retraso hasta el tercer trimestre de 2019 en relación a que España estuvo "por primera vez" durante un año con Gobierno en funciones y "sin ministro de Fomento, ya se sus funciones durante los últimos meses se acumularon al ministro de Justicia". En este sentido y, aunque entiende el "escepticismo galaico", Feijóo ha remarcado que no es él quien ha dado "la nueva fecha", sino De la Serna. "Lo dijo el ministro delante de mí, dentro y fuera", ha sentenciado y ha repasado el compromiso del AVE para el tercer trimestre de 2019, que empiecen los trenes en pruebas y pasar al debate de las "frecuencias".

"No lo va a parar ninguna fuerza"

De hecho, el jefe del Ejecutivo ha valorado "mucho" la "transparencia" del ministro, que, ha recordado, "se comprometió a venir a Galicia una vez cada 90 días". "Tendremos mucho interés en que cumpla esa palabra", ha esgrimido y ha subrayado que, de hecho, si no lo hace, él será "el primero" que se lo recuerde.

Dicho esto, ha proclamado que la evolución del AVE es "imparable". "No lo va a parar ninguna fuerza política, ni siquiera los que me preguntan por el plazo de ejecución y estaban en contra por considerarlo un despilfarro", ha esgrimido.

Variante de Cerdedo

Preguntado por la variante de Cerdedo, el presidente ha replicado que "toda la planificación continúa" y "no se cae ninguna línea". "Tanto el AVE a Lugo, que me parece importantísimo, como la variante de Ourense, que está confirmada, como el ramal Vigo-Cerdedo-Ourense, son proyectos que prosiguen en la fase de tramitación correspondiente", ha indicado.

En todo caso, ha apelado a actuar de forma razonable y ha señalado que "hablar de trazados posteriores cuando aún no está el tronco del AVE no parecía una cuestión" a abordar. Así, ha advertido que "para hacer el AVE de Cerdedo a Vigo, hay que hacer (primero) el AVE a Ourense"