El presidente de la Xunta reitera que "el retraso" en el AVE se debe al año sin Gobierno

Primeras palabras del presidente de la Xunta tras su reunión ayer con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que se confirmó que la finalización de las obras del tren de alta velocidad a Galicia se retrasarán hasta finales de 2019. Alberto Núñez Feijóo insiste en que la nueva fecha es una consecuencia del año sin Ejecutivo en Moncloa por las dos citas electorales seguidas. "Los Gobiernos provisionales no pueden tomar decisiones de gasto para ejercicios siguientes. Es la ley. Los que estaban, desde el ministro a los subsecretarios, no pueden hacerlo", destacó en una entrevista esta mañana en Los Desayunos de TVE. Ahí están "los efectos". "La paralización -dijo- de obras complejas que implican ahora nueve meses de deslizamiento de la fecha o retraso, que perfectamente se puede decir".

Ante la previsible cascada de reacciones críticas que se producirán a lo largo del día de hoy por el nuevo calendario del AVE, el presidente de la Xunta insiste en las razones. "No se me puede pedir que no sea consciente del año de interinidad", apunta, que "inevitablemente llevan a congelar expedientes y negociaciones" de obras. "Lo importante -concluye Feijóo- es que en el último trimestre de 2019 cualquiera de los que están aquí podrían ir de Madrid a A Coruña y Vigo en tres horas y muy poco".