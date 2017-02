Feijóo no acudirá al Congreso Nacional del PP si nace su hijo

El presidente de la Xunta y máximo dirigente de los populares gallegos podría no estar en la cumbre nacional de su partido los próximos días 10, 11 y 12 en Madrid. La razón, su próxima paternidad. Así lo ha desvelado hoy Alberto Núñez Feijóo . "Está a caer", aseguró, en referencia al nacimiento. "No sé si iré. Con todos mis respetos al partido y al Congreso, primero es la paternidad", justificó.

Si el nacimiento, previsto para esas mismas fechas, se retrasa, Feijóo estará en la cita. "Si no, me quedaré para verlo. Es algo que uno no puede perderse", explicó esta mañana en Los Desayunos de TVE. El jefe del Ejecutivo autonómico admite que la llegada de su primer hijo con su pareja, Eva Cárdenas, directora de la cadena Zara Home del imperio Inditex, es algo en lo que piensa "todas las noches y todas las mañanas". Y asegura también que es algo que cambia a las personas. "Yo estoy cambiando. Me preocupo de cosas de las que antes no hacía", apunta.