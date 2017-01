Feijóo justifica los retrasos del AVE a Galicia horas antes de su cita en Fomento

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, espera salir de la reunión que mantendrá este martes con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con "un calendario más concreto" del AVE a Galicia tras "un año de bloqueo" que vincula con el Ejecutivo "en funciones". Confía en "paliar y disminuir" el impacto de este hecho, pero es consciente de que recuperar el tiempo perdido no será posible.

"No creo que debamos pensar que las cosas se pueden recuperar solo por voluntad; hay cosas que se pueden mejorar, que se pueden paliar, pero no creo que se pueda solucionar la ausencia de un año. Sí disminuir el impacto y los problemas que conllevaron este año de bloqueo, pero solucionarlos técnicamente y presupuestariamente al cien por cien ni es posible ni yo pretendo solucionar lo que no tiene solución", ha dicho.

En declaraciones a los medios tras reunirse con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, el presidente ha precisado que lo que pretende es comprobar si el ministerio ha logrado "desbloquear los problemas que se encontró" --se había aludido a cinco tramos con dificultades--, el efecto de los mismos, y que se concrete "de una vez por todas el impacto" en el conjunto de las obras del AVE.

"Mañana intentaremos ver si se ha desbloqueado la situación que se encontró en cinco obras y ver la repercusión de un año de bloqueo de las grandes infraestructuras: los efectos de estar 12 meses sin gobierno y no poder tomar decisiones en cuanto a modificaciones y reformados; veremos qué impacto tienen en las obras del AVE y espero que mañana nos dé información", ha reflexionado.

Feijóo se ha mostrado convencido de que si en este mes y medio el Gobierno fue capaz de "desbloquear lo que estaba atascado sobre todo en túneles y viaductos" se podrá tener " calendario más concreto", mientras que, "si no fue posible avanzar, el calendario estará un poco más difuso". "Espero que estemos en la primera de las opciones, que tengamos un calendario más concreto y que avanzásemos", ha apostillado.

En todo caso, ha remitido a este martes para, en vista de lo que le traslade el ministro, poder hacer "una valoración" de la situación del AVE, cuya llegada, ha insistido, es "irrenunciable". "Y cada vez falta un día menos para los trenes lleguen a Ourense, donde conectarán con el Eje Atlántico", ha zanjado.



Asuntos clave

Por su parte, la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, ha situado el AVE a Galicia, la AP-9 y el impulso a las estaciones intermodales como los tres asuntos "fundamentales" para la cita de este martes entre ambos dirigentes.

En relación a la AP-9, ha remarcado que la postura de Galicia, pese a celebrar la activación de una comisión bilateral para avanzar en la gestión conjunta de la infraestructura, es "conocida" y favorable al traspaso a la comunidad.

"Creemos que lo mejor es tener la gestión directa de la AP-9 y por eso hay un acuerdo unánime (en el Parlamento). No engañamos a la gente, no significa que sea directamente gratuita y avanzamos", ha esgrimido Vázquez, que ve a la Xunta "en la buena línea" para "avanzar" en los tres asuntos "importantes".

"Y aguardo que se materialicen en la comisión de seguimiento, que es donde tenemos que llegar a esos acuerdos", ha apostillado.

Sobre la variante del AVE en Ourense, ha recalcado que el ministro ratificó "que estaba en la agenda". "Lo que trasladamos es que no sirva de excusa para retrasar la entrada del AVE; creemos que es compatible la ejecución de la variante con la llegada del AVE", ha zanjado.