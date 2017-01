Feijóo evita lecturas sucesorias al dejar a cinco conselleiros en el Parlamento

Cinco serán los conselleiros que compaginarán la Xunta con el Parlamento. Y otros cinco renunciarán al escaño. Así lo ha decidido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que al dejar a la mitad de su Ejecutivo conservar el acta de diputado evita lecturas en clave de sucesión, que sí se darían si sólo fuesen uno o dos a los que permitiese seguir siendo parlamentario al tiempo que conselleiro. Los cinco que no habrán de decir adiós a O Hórreo son Alfonso Rueda, vicepresidente, Francisco Conde, titular de Economía, Beatriz Mato, al frente de la cartera de Medio Ambiente, Rosa Quintana, responsable del departamento de Mar y José Manuel Rey Varela, conselleiro de Política Social.

Feijóo afronta su tercer mandato, cuando en un principio barajó solo dos legislaturas como presidente de la Xunta, por eso ahora a cualquier movimiento de sus conselleiros se le presta especial atención. Eso sí, el presidente de la Xunta para no alimentar especulaciones sobre su futuro se limita a decir que no sabe lo que va a hacer y que su compromiso con Galicia es "hasta 2020". El líder del PPdeG ha puesto especial empeño en no señalar a un delfín. Lo hace ahora al mantener a cinco conselleiros como diputados y ya lo hizo, tras las elecciones, al decidir repetir equipo de Gobierno. Aún así de los cinco elegidos, destacan tres nombres: Rueda, Conde y Rey Varela. Feijóo tiene desde su segundo mandato un vicepresidente, Alfonso Rueda, que también fue secretario general, puesto que cedió para colocarse al frente del PP de Pontevedra. Conde es un hombre de máxima confianza de Feijóo desde hace años. Primero le situó como colaborador y luego lo promovió a conselleiro, y a una cartera tan importante como Economía, en plena recuperación económica. A Rey Varela, tras perder la alcaldía de Ferrol, el líder del PPdeG le dio la Consellería de Política Social, un departamento que ahora que la crisis no aprieta tanto quiere priorizar.

El criterio para que sean Rueda, Conde, Rey Varela, Mato y Quintana los que compaginen consellería y escaño es de antigüedad para cuatro de ellos. Rueda, Mato, Quintana y Conde están con el presidente de la Xunta desde la primera legislatura. Los tres primeros como conselleiros y Conde, primero como asesor de Feijóo y luego como máximo responsable de Economía. José Manuel Rey Varela retendrá el acta de parlamentario por ser el presidente del PP en una de las siete ciudades, Ferrol, y porque fue el presidente de la Fegamp y en las pasadas elecciones municipales, aunque no logró la mayoría absoluta, fue el candidato del PP en las urbes que consiguió mejor porcentaje de voto, explicaban ayer fuentes del PPdeG. También es un reconocimiento a la importancia que el presidente da a la Política Social en esta legislatura, subrayaban las mismas fuentes.

En el arranque de la pasada legislatura, fueron tres los conselleiros que compaginaban su responsabilidad en la Xunta con el escaño: Alfonso Rueda, Agustín Hernández y Jesús Vázquez. Entonces se justificó la decisión porque los tres eran miembros del Comité Ejecutivo del PP. En la recta final del segundo mandato de Feijóo, solo Rueda era conselleiro y diputado, pues Hernández dejó la Xunta para ser regidor de Santiago y Jesús Vázquez para competir por la Alcadía de Ourense.

Los conselleiros que habrán de renunciar al escaño son Jesús Vázquez Almuiña, de Sanidade, Román Rodríguez, de Educación, Valeriano Martínez, de Facenda, Ethel Vázquez, de Infraestructuras, y Anxeles Vázquez, de Medio Rural. Su salida del Parlamento provocará la entrada de otros cinco dirigentes populares. La marcha de Almuíña, Rodríguez y Martínez permitirá la llegada al grupo parlamentario del PPdeG de Jacobo Moreira, el portavoz del PP en el Concello de Pontevedra, el exalcalde de Tui Moisés Rodríguez e Isabel Novo, edil de Cultura en Portas. La renuncia de Ethel Vázquez y Anxeles Vázquez permite volver a la Cámara a Gonzalo Trenor, de la ciudad de A Coruña, y estrenarse a Soraya Salorio, la concejala y número dos del PP de Sada. Esta semana, los conselleiros que deben dejar el escaño formalizarán su dimisión y sus relevos jurarán el cargo en el próximo pleno.