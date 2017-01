En Marea aplaza la elección de sus portavoces con la incógnita de si Villares optará al puesto

La primera reunión del Consello das Mareas –integrado por 35 personas, elegidas el pasado fin de semana en primarias– duró dos horas y media y se limitó a ser una "toma de contacto", pero no sirvió para elegir a los miembros de la Coordinadora, el órgano de dirección de En Marea que se encargará del día a día del nuevo partido y estará compuestos por once personas, ni a los portavoces de la organización. "Veníamos sin orden del día. No era prudente hacerlo todo el primer día", justificó el portavoz parlamentario, Luís Villares, al anunciar que aún no se ha despejado la incógnita de quienes serán los portavoces orgánicos de la nueva formación, y si él tiene opciones de ser uno de ellos. A la reunión, asistió Xosé Manuel Beiras.

La candidatura en la que iba Villares y que ganó las primarias (21 puestos de los 35 del Consello das Mareas) proponía tres portavoces orgánicos y que Villares no fuese ninguno de ellos,una exigencia dela Marea Atlántica y otros colectivos, que limita su protagonismo a la esfera parlamentaria. Por el contrario, las dos otras listas, que se hicieron con 14 puestos en el Consello das Mareas, defendían un único portavoz y que además fuese Villares. Y siguen manteniendo este criterio y así Villares aún podría tener opciones de erigirse en portavoz único de En Marea. Ayer, el que fue cabeza de cartel defendía ante los periodistas una propuesta, tanto orgánica como política, "consensuada y negociada", en la que "el marco principal" debe ser el de la lista ganadora, pero "sin ignorar" a las otras dos candidaturas. Villares, de hecho, en su intervención ante los medios de comunicación, explicó que "la portavocía", en singular y no en plural, como propone la candidatura en la que participó, se decidirá más adelante.

El portavoz parlamentario buscó ayer el acercamiento entre las tres listas. Destacó "la impresión positiva" que se llevaba de la reunión del órgano de dirección entre Asambleas, hasta el punto de que la sesión de trabajo se desarrolló con "total sintonía, como si las candidaturas se diluyesen". "Hay una voluntad clara y unánime de avanzar en este proyecto en favor de las mayorías sociales", remarcó Villares.

Consensuar los nombres de la Coordinadora y de los portavoces puede ir para largo. El próximo fin de semana habrá otra reunión del Consello das Mareas y la previsión es nombrar los miembros de la Comisión de Garantías, pero no del núcleo duro de En Marea. Ayer acordaron que habrá dos grandes áreas de trabajo, una de acción política y otra organizativa, pero no designaro a sus responsables.

Antes de la constitución del Consello das Mareas, Davide Rodríguez, de Somos Quen, abogó por un consenso de las tres listas, y Consuelo Martínez, de Queremos Participar, también defendió "la unificación de los tres programas para tirar sin imposiciones de nadie".