160 universitarios con problemas graves reciben una beca

Son becas muy concretas, para estudiantes universitarios que viven una situación de urgencia por circunstancias ajenas. Y el objetivo es que puedan continuar sus estudios, según la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Las causas que enumera la Administración autonómica se centran en "la necesidad urgente de recursos económicos" para paliar la situación de emergencia derivada de "orfandad absoluta, fallecimiento de padre/madre/tutor legal, desempleo de la persona clave en el sustento familiar, enfermedad grave, violencia doméstica, víctimas de actos terroristas, separación, divorcio, ruina, quiebra familiar u otras circunstancias no recogidas que, siendo justificadas, repercutan en la situación socioeconómica familiar".

En total 160 estudiantes del Sistema Universitario de Galicia (SUG) han recibido estas ayudas en los últimos cinco años. Educación acaba de sacar la convocatoria de ayudas para este curso 2016/2017, con un presupuesto inicial de 100.000 euros, "que podría incrementarse en función de las solicitudes que se reciban y si cumplen los requisitos", indica el departamento educativo.

"Como la situación imprevista puede ocurrir en cualquier momento del curso, la convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio, fecha límite para la presentación de solicitudes", informa la Xunta, y añade: "si ocurrió con anterioridad a la publicación de esta orden el plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el Diario Oficial de Galicia". El DOG acaba de publicar dicha convocatoria. Si ocurre con posterioridad, el plazo de presentación también será de un mes.

"Los solicitantes deben estar matriculados en este año académico, como mínimo en 50 créditos, en estudios universitarios presenciales para título de grado, licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, maestro, ingeniero técnico o arquitecto técnico, en cualquier universidad del SUG", añade.

Límite de créditos

Como novedad, este año, "se establece un mínimo de 30 créditos en el caso de los alumnos a los que les quede un número de créditos inferior a 50 para terminar sus estudios". Además, la renta per cápita de la u nidad familiar no podrá ser superior al importe anual de la pensión no contributiva para el año 2016, es decir, 5.164,6 euros.

Desde el curso 2011/ 2012 la Xunta destinó 350.000 euros a este tipo de ayudas a los estudiantes que cumplían los requisitos establecidos, añade Educación.