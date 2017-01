Accidente de tren de Santiago | La Eurocámara reclama una investigación "independiente" del accidente de Angrois

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha reclamado este miércoles que se lleve a cabo una investigación "independiente" con celeridad sobre el accidente ferroviario del Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 140 heridos el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela.





"La Comisión (de Peticiones) se dirige hoy a la Comisión y pide que esta investigación independiente debe ser iniciada y realizada rápidamente con la supervisión de la Comisión Europea", ha anunciado la presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, la eurodiputada sueca liberal Cecilia Wikström, trasWikström ha justificadodespués de constatar que la propia Agencia Ferroviaria Europea ha dejado "claro" que la composición del equipo de investigación creado en España "no garantizaba la independencia de la investigación" y no respondió a "preguntas esenciales de las causas en la raíz" del accidente."El órgano de investigación (español) no cumplió los requisitos de independencia estipulados en el artículo 21 de la directiva sobre seguridad ferroviaria y por tanto la obligación de investigar los accidentes del artículo 19 no se ha cumplido adecuadamente", ha esgrimido la eurodiputada liberal.