La Autoridad Fiscal respalda la previsión de crecimiento de Galicia

Ocho comunidades cuentan con su propia previsión de crecimiento para este nuevo 2017 y todas, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), son "probables". El organismo encargado de velar por la estabilidad de las cuentas públicas españolas da así el beneplácito de los respectivos escenarios macroeconómicos, incluido el de Galicia, con el pronóstico de la Xunta de un alza del Producto Interior Bruto (PIB) regional del 2,4% y un incremento en el empleo del 1,6%. En su caso, según la AIReF, los datos son "prudentes", por lo que no es descartable que se queden cortas.

Al igual que Galicia, la AIReF considera "prudentes" las previsiones de Andalucía (2,3%), Canarias (3,7%), Comunidad Valenciana (2%) y Navarra (2,2%). Para Cataluña (2,7%), Baleares (3,7%) y Murcia (2,5%), el aval es de "probable", que no tienen sesgos al alza. "En general, puede considerarse que ninguna de las previsiones se inclina hacia el optimismo ni en el caso del PIB ni del empleo", explica el organismo en el informe publicado hoy.

Por todo esto, la AIReF recomienda que se publiquen "los modelos y parámetros utilizados en las previsiones macroeconómicas", en línea con lo que marca la directiva europea sobre requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros; y que las regiones que se agarren a la misma previsión de comportamiento del PIB estatal "lo recojan de forma explícita". Como "consejos de buenas prácticas", el organismo insiste en la importancia de "incluir la comparación con otras previsiones independientes" y la necesidad para las comunidades que no adopten en sus presupuestos futuros idénticas previsiones a las oficiales para el conjunto de la economía de proporcionar previsiones, "al menos, sobre PIB y empleo en términos homogéneos". No consta información de Asturias, Cantabria y Extremadura y el resto de las que faltan no se analizan precisamente por no contar con una previsión para PIB y la ocupación diferente a la del total estatal.

Ya el pasado mes de diciembre, la AIReF revisó las previsiones estatales, que también son consideradas "prudentes".