Arrancan "con normalidad" las elecciones de En Marea para el Consello das Mareas

Las elecciones internas de En Marea para escoger a las 35 personas que integrarán el Consello das Mareas, el máximo órgano de decisión del partido instrumental entre asambleas y del que saldrá la nueva coordinadora, han comenzado este sábado "con normalidad".



Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del comité electoral, que han explicado que todo el sistema de votación está "en marcha" desde las 9,00 horas de este sábado y va "todo bien".



Además, las mismas fuentes han destacado que esperan una "alta participación" en este proceso que concluirá a las 9,00 horas del próximo lunes día 23.





Xa podedes votar nas eleccións ao Consello das Mareas! Sen saír da casa, mesmo. Nesta ligazón podedes participar https://t.co/lUAqh2ZXt9 „ EnMarea (@En_Marea) 21 xaneiro 2017



Una vez concluyan los comicios, según han concretado fuentes del comité electoral, con el fin deen los servidores, tras lo que se procederá al cruce de datos y recuento.En estos comicios internos compiten un total de tres candidaturas . Los resultados provisionales se darán a conocer el mismo lunes pero la constitución del órgano no se celebrará hasta el sábado día 28.Así, concurren al proceso interno la lista 'Máis Alá', encabezada por el actual portavoz parlamentario Luís Villares ; la candidatura 'Somos Quen' , capitaneada por el diputado Davide Rodríguez y formada con gente afín a Anova; así como 'Queremos Particitar' , compuesta por personas vinculadas a Cerna como la exdiputada Consuelo Martínez, la actual parlamentaria Paula Vázquez Verao o el veterano nacionalista Mario López Rico.La principal incógnita que se resolverá tras este proceso interno serátoda vez que el documento asociado a su propia candidatura veta que el magistrado lucense pueda compatibilizar su labor en la Cámara gallega con la de portavoz del partido político.Esta postura incluida en el documento de 'Máis Alá!' contrasta, sin embargo, con la de las otras dos listas que también se presentaron a los comicios internos. Este hecho, sumado al reglamento de las elecciones internas, hace que técnicamente el portavoz parlamentario de En Marea también lo pueda ser del partido que se constituyó en julio de 2015 en la asamblea de Vigo.Según el reglamento de este proceso,, de tal forma que serán proclamadas electas las personas que ocupen, según el orden de la candidatura presentada, los puestos que a cada una le correspondan conforme al reparto proporcional puro.Las personas que posean la condición de miembro del órgano ejecutivo a nivel autonómico de dirección de una organización política u ocupen una responsabilidad ejecutiva en la misma, podrán concurrir a las elecciones al Consello pero no podrán formar parte de su órgano ejecutivo o coordinador.Asimismo, los representantes institucionales de ámbito autonómico o estatal no podrán superar el 20% del conjunto de este órgano. Además, las personas que ostenten la condición de portavoces de los grupos parlamentarios formarán parte con voz y sin voto en este órgano mientras ostenten dicha condición.Por su parte, la coordinadora será elegida por el Consello das Mareas teniendo en cuenta la proporcionalidad de los resultados de las listas presentadas. En ella también participarán los portavoces en Parlamento de Galicia y en el Congreso, también con voz pero sin voto.