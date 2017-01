Paula Quinteiro: "Podemos no puede seguir funcionando como una organización tan centralizada"

En un Podemos que Paula Quinteiro no quiere "todo uniforme" y donde "la discrepancia no es un problema", Anticapitalistas, la tercera corriente de Podemos en avales -tras los partidarios de Iglesias y Errejón- también tiene su propuesta para Vistalegre II: "Podemos en Movimiento". Esta viguesa, militante de Anticapitalistas y diputada por En Marea en Galicia, explica que hoy al mediodía se presenta en Santiago el borrador para "abrir el debate" y anima a la gente a participar, incluso on line, ya que hay plazo para hacer aportaciones y llegar a transacciones. "No hay nada prefijado de antemano", asegura.

-¿Cómo se vinculan a Galicia las propuestas que presentan hoy?

-Hay cuestiones de "Podemos en Movimiento" que tienen una traslación importante con En Marea. Porque creo que son los documentos que mejor reconocen la realidad plurinacional del Estado. También entendemos que las confluencias son un activo: desde el primer momento los Anticapitalistas en Galicia defendemos que Podemos debía participar en pie de igualdad con En Marea. A lo mejor tras el debate salen propuestas donde se especifique una parte concreta gallega, pero hay cuestiones que ya reivindican de forma implícita las confluencias y el papel en Galicia. Que Podemos no puede seguir funcionando como una organización tan centralizada, y entender que las decisiones que afectan a Galicia puedan tomarse en Galicia, y las de Cataluña en Cataluña. Por otro lado, Pablo es uno de los mejores activos de Podemos, pero debería salirse un poco de los hiperliderazgos y apostar por que haya más voces corales, que trascienda la pluralidad que hay tras las caras más visibles.

-Y volver al origen, reivindican...

-Salir del debate de las personas para que el debate principal de Vistalegre sea hacia dónde tiene que ir Podemos, qué propuestas programáticas debe defender, como la renta básica y la movilización en la calle. Defendemos la vuelta a los inicios y las personas, la lista, deberían ser secundarias. En principio vamos a presentar estos documentos pero estamos abiertos a llegar a todas las transacciones que se consideren.

-¿Qué planteamientos destaca?

-Podemos debe volver a darle valor a la pluralidad interna y al debate para llegar a decisiones colectivas, que representen a más personas, y queremos un Podemos que esté en las instituciones pero también en la calle. Y tratar de ir conformando una alternativa de gobierno al bipartidismo. Para Galicia defendemos que el espacio es En Marea. Podemos no debería ni diluirse ni no diluirse, pero sí debería participar más activamente por En Marea porque es el espacio unitario aquí y fue un avance.

-¿Qué le parece la dirección de Carmen Santos?

-Obviamente, tengo muchas diferencias porque creo que no está dialogando como debería con el órgano que es el consejo ciudadano autonómico y, como digo, tiene demasiadas responsabilidades atribuidas a su cargo. En su momento tuvimos diferencias por la apuesta que hicimos por En Marea. Nosotros entendemos que hay que estar en En Marea, que hay que seguir defendiendo y construyendo En Marea como una de las prioridades fundamentales de Podemos y no sé si ella estará en esas mismas posiciones. Espero que sí.

-Rechazó financiar a Podemos y solo preveía aportar de su sueldo al partido instrumental. "Soy diputada de En Marea y me ciño a su carta financiera", alegó. ¿Y ahora?

-No hay novedades. Me remito a lo mismo: diputada de En Marea y acataré lo que sus órganos decidan.