AVE a Galicia | Ethel Vázquez considera "irrenunciable" que el AVE llegue a Galicia en 2018

La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, ha asegurado este viernes que para Galicia es "irrenunciable" que el AVE llegue a la comunidad en 2018, aunque ha admitido que todavía hay que "esperar lo que diga el Ministerio de Fomento" sobre los plazos.

En una entrevista concedida a la Radio Galega y recogida por Europa Press, la conselleira ha recordado que "hay que tener en cuenta que hubo un bloqueo político en España durante casi un año", lo que "atrasó el desbloqueo de varios tramos".

En todo caso, y con independencia de los plazos, Vázquez ha destacado el compromiso del Gobierno con la variante de Ourense, que el ministerio "tiene planificada". "Hay que hacerla, pero que tampoco sea impedimento para que el AVE llegue a Galicia y a Ourense", ha dicho.

Sobre el área metropolitana de A Coruña, Ethel Vázquez ha resaltado que "no hay un acuerdo unánime de todos los alcaldes", algo que es "importante" para "llegar a consensos, por ejemplo para evitar atascos en Alfonso Molina".

"Había un proyecto consensuado para ampliar la avenida, pero el Ayuntamiento de A Coruña se opuso y se perdió mucho tiempo", ha indicado.

En el caso de Vigo, la conselleira ha criticado que el alcalde, Abel Caballero, se sienta "cómodo en la confrontación" y esté "enviando mensajes falsos de que la Xunta no quiere mejorar servicios". "Seguramente iremos al Contencioso primero, porque el propio alcalde dijo que fuésemos si no estábamos de acuerdo y, segundo, porque no podemos permitir que los vigueses tengan un transporte metropolitano de segunda", ha zanjado.

La conselleira considera "un avance importante" la comisión bilateral con Fomento para abordar la gestión de la autopista AP-9, aunque ha reiterado que la Xunta "seguirá defendiendo la transferencia" a Galicia de esta infraestructura. Del mismo modo, ha asegurado que "en las próximas semanas se verán avances en la autovía de la Costa da Morte, en la de A Estrada y en la de O Morrazo".