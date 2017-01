Feijóo defiende que Louzán cobre como asesor del PP a pesar de su próximo juicio

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado hoy que, en la actualidad, el expresidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, "no está ocupando ningún cargo" en el partido, y en ese sentido ha defendido que en su cargo de asesor pueda seguir manteniendo su salario, independientemente de su situación procesal.

Louzán seguirá cobrando 43.935 euros anuales como asesor del PP en la institución provincial pese a haber solicitado su baja temporal como militante a finales del año pasado, después de que se dictase contra él un auto de apertura de juicio oral como presunto autor de un delito de cohecho por los supuestos sobrecostes que recibía por alquileres de locales en Navia, en Vigo.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que la situación procesal de personas con un cargo como asesor o miembro de un gabinete no impide que dicha persona "pueda mantener su salario". No obstante, ha considerado que la investigación sobre Louzán sí significa que, como así se ha hecho, sus "relaciones con el partido tienen que interrumpirse".

Así las cosas, Feijóo ha señalado que si la situación judicial se resuelve "evidentemente volverá a la militancia si esa persona quiere y está dispuesta", como es el caso de Rafael Louzán. El presidente gallego ha insistido así en que en el PP se cumple lo que está "comprometido" para estas situaciones, lo que a su juicio "no está mal" puesto que en "muchos casos ni siquiera se cumple", ha lamentado.

"Hay unos estatutos de un partido que los cumplimos sin necesidad de acudir a esos estatutos", ha valorado el jefe de filas del PP gallego, que además ha recordado que "no hay ninguna sentencia ni resolución" en contra de Louzán. "Sobre personas que no están en el PP no debo pronunciarme", ha concluido.

Por otro lado, ha evitado manifestarse sobre las conversaciones conocidas esta semana, entre dos magistrados en las que descalificaban a la titular del juzgado número 1 de Lugo que lleva causas como la Pokemon. "No voy a hacer una valoración de una cuestión judicial, y mucho menos sobre conversaciones privadas", ha expuesto.

"No lo suelo hacer, ni lo voy a hacer", ha zanjado. Aunque sí se ha mostrado partidario de agilizar los procesos, ya que si una situación judicial se mantiene "un año o dos en el mismo ítem, ahí tenemos un problema" en el funcionamiento de la Administración de Justicia.